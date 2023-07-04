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法拉盛選民 莫名被登記不在籍投票

記者高雲兒／紐約報導
住在156街的共和黨華裔選民鄭蔡秀春(左)表示，自己27日和先生鄭耀國(右)去投票，被告知登記為不在籍投票。(記者高雲兒／攝影)
住在156街的共和黨華裔選民鄭蔡秀春(左)表示，自己27日和先生鄭耀國(右)去投票，被告知登記為不在籍投票。(記者高雲兒／攝影)

選舉尚在進行中，近來多名皇后區法拉盛共和黨選民卻發現，未經自己授權，卻被莫名登記為不在籍選票(absentee ballot)；這些選民日前大都已聯繫了市選舉委員會(Board of Elections)，並收到回信說將會調查此事。

住在法拉盛156街的共和黨華裔選民鄭蔡秀春表示，自己27日和先生鄭耀國去投票，被告知登記了不在籍選票，選票站工作人員告訴她，可以投票，但是不作數。無法接受此回答的鄭氏夫婦已向市選舉委員會寫信投訴，「我們參加選舉十多年了，從來沒有發生這樣的事情」。

但是鄭蔡秀春還是百思不得其解，「我們什麼東西都沒弄，也沒有收到信和通知，不知道怎麼就這樣了」。她稱自己並不是唯一的受害者，在投票站碰到兩位女士也遇到此事。

另一位住在羅斯福大道一公寓的外族裔居民盧比娜(Deburah Rubino)也有類似遭遇。同是共和黨籍的她稱，自己的母親27日從投票站回來後，說她自己莫名被登記了不在籍選票，但是盧比娜的父親卻沒有，還可以自由投票，因此母親認為這是某種疏忽，沒放在心上。

但心存疑慮的盧比娜於次日聯繫市選舉委員會，驚訝發現不光是母親，就連根本沒有進行投票的自己以及丈夫，都被登記為缺席選票，「這太荒謬了」。

選舉委員會工作人員詢問她，是否有人在6月5日上門，分別拜訪了住在同一棟公寓的她和她父母，「他說我們就是在那時同意了『不在籍投票』」。盧比娜這才想起那日，有個自稱是共和黨人代表的年輕西班牙男子上門，稱要就投票選舉做調查，「問卷上是一些很基本的問題，你為什麼要投票，你經常投票嗎等等...」。謹慎的盧比娜在檢查完每個題目後，才簽上了字。

然後該男子又拿出一張長長的名單，「上面有很多人的打印的名字在上面，旁邊需要簽名，就好像簽到表一樣」。盧比娜表示，已經記不起名單上的具體內容，但是保證沒有任何字眼提到「不在籍選票」。盧比娜還從工作人員那裡得知，自己和丈夫以及母親的選票都被投給了白育青。

相比盧比娜如此清晰的原因追溯，鄭蔡秀春表示確實有人在選舉之前上門，但只是詢問他們是否知道要投票而已，「我們沒有簽署任何東西」。但是此事讓她憤慨不已，「美國就是民主選舉，現在這樣很可怕」。盧比娜則說，「現在是投票，以後呢，如果我不是和母親住在同一棟樓，我都不知道自己被投票了」。他們同時懷疑，受害者也許人數眾多。

目前盧比娜和鄭蔡秀春都在等待選舉委員會的回覆，並希望重新投票；截至發稿，白育青競選辦公室也未做出回應。

共和黨選民盧比娜發現，她的母親和根本沒有投票的丈夫和自己，都被記錄為不在籍投票。...
共和黨選民盧比娜發現，她的母親和根本沒有投票的丈夫和自己，都被記錄為不在籍投票。(記者高雲兒／攝影)

投票 共和黨 法拉盛

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