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民主黨布碌崙第43選區 莊文怡確定勝選

記者顏潔恩／紐約報導
伍溢文承認敗選，並祝福莊文怡。(取自臉書)
伍溢文承認敗選，並祝福莊文怡。(取自臉書)

紐約市級初選告一段落，其中受到不少華裔關注的布碌崙(布魯克林)市議會第43選區，以莊文怡在民主黨初選中獲勝，其他對手包括松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀，在開票當晚便承認敗選；第20學區前教委伍溢文，則在日前於社群媒體上發表敗選聲明，祝福莊文怡普選勝出，傾力為布碌崙南區服務。

新畫的布碌崙第43選區，共有54%的亞裔選民，為全市有史以來首個亞裔占多數的市議會選區，迎來眾多華裔參選，民主黨包括州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、陳偉儀、以及伍溢文；共和黨方面則有教育維權人士譚瑩瑩，以及唯一的非亞裔參選人、退休警探維樂培(Vito LaBella)。

據市選舉局數據，該選區已開出接近98%選票，莊文怡第一順位得票率超過58%，基本確認勝選，陳偉儀31%、伍溢文為9%；共和黨方面至今仍陷膠著，譚瑩瑩第一順位得票率稍過50%，維樂培則為47%，兩人相差28票，勝負未分。

開票之後，伍溢文競選團隊原拒絕向媒體發布聲明，表示要等到所有票數清點完畢；伍溢文近日在臉書發文認敗，表示雖結果不如希望，還是感謝過程中團隊每個人付出的心力、熱情，努力地朝目標前進，也感謝社區給予的支持與愛。

「當然地，我祝福莊文怡一切順利，希望她能盡力維護社區的治安、以及家庭所重視的教育」，他表示已在社區服務好幾十年，也會持續下去，「就我而言，我為草根、基層人民組成的團隊取得這個成就而感到自豪，並期待繼續服務我所熱愛的社區。」

另一方面，陳偉儀也向支持者、義工們表示感激，「你們代表著社區最為美好的一面，成為你們的參選人是我一生最大的榮耀之一」；她也強調，參選是為了建設一個充滿愛、希望和包容的社區，她堅信在不同的崗位也會繼續為人民服務。

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