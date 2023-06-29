我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

第43區市議員共和黨初選譚瑩瑩稍領先於維樂培 最終結果7月5日揭曉

記者胡聲橋／紐約報導
第43區市議員共和黨初選票數，譚瑩瑩截至28日稍領先於維樂培。(譚瑩瑩提供)
第43區市議員共和黨初選票數，譚瑩瑩截至28日稍領先於維樂培。(譚瑩瑩提供)

布碌崙(布魯克林)第43區市議員共和黨初選選情28日仍膠著，截至當日，所有已計選票中，華裔參選人譚瑩瑩(Ying Tan)以50.67%對47.25%的得票率，稍領先於對手維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)。

在27日晚計點選票的過程中，一開始維樂培領先，後來譚瑩瑩微弱反超。截止28日凌晨，掃描進投票機的選票已清點了97.89%，共計819票，譚瑩瑩得票415票，占50.67%；維樂培得票387票，占47.25%。

譚瑩瑩28日凌晨在推特上發文，對支持者和給她投票的人表示感謝；推文寫道：「很榮幸代表第43選區和布碌崙共和黨的未來」。她還向競選團隊表示感謝，表示將共同把公共安全、教育、生活質量作為優先事項。推文內容似乎已宣布勝選，不過截至28日截稿前，未能獲得譚瑩瑩回應。

不過，對手維樂培也沒有放棄，他在28日回應本報初選結果，表示目前得票數雖然落後譚瑩瑩23票，但選舉局還在清點不在籍投票，還不知勝負，將等待7月5日的初選正式結果揭曉。

今年首次參選的譚瑩瑩來自廣東台山，2009年到美國留學，是七歲和三歲孩子的母親，她的四大政見包括，打擊犯罪、保留優質教育、爭取長者福利、支持小商家。

維樂培去年作為共和黨候選人，參加州參議員第17選區的選舉，最終以微弱票數敗給現任州參議員曲怡文。今年參加第43區市議員共和黨初選的參選人，本來還有何政傑(Jack Ho)，但後者因故退出，由維樂培接替參選。

維樂培曾擔任32年捷運局警察，退休後熱心教育事業，曾擔任華裔學生眾多的第20學區教育委員會委員，是知名教育權益團體PLACE NYC的創辦人之一。

面對些微落後，維樂培表示將等待7月5日的初選正式結果揭曉。(維樂培提供)
面對些微落後，維樂培表示將等待7月5日的初選正式結果揭曉。(維樂培提供)

教育 共和黨 投票

上一則

UTAA南韓高爾夫服飾名店進駐紐約 開幕多項驚喜小物贈送

下一則

違規存放鋰電池 華人電動車店遭檢舉 多輛消防車「突襲」

延伸閱讀

還原美國夢「拜登經濟學」拚連任 民調僅三分之一認同

還原美國夢「拜登經濟學」拚連任 民調僅三分之一認同
法拉盛白育青、陳錦良 和平對壘

法拉盛白育青、陳錦良 和平對壘
拜登經濟學能圓連任美夢？鷹派Fed成攔路虎

拜登經濟學能圓連任美夢？鷹派Fed成攔路虎
紐約市初選…馬泰守住華埠 莊文怡43區勝出

紐約市初選…馬泰守住華埠 莊文怡43區勝出

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
天景商城二樓的首飾攤日前遭竊，金額達2000元，這是今年第三次遭竊。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

2023-06-22 06:14
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬