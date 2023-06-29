第43區市議員共和黨初選譚瑩瑩稍領先於維樂培 最終結果7月5日揭曉

第43區市議員共和黨初選票數，譚瑩瑩截至28日稍領先於維樂培。(譚瑩瑩提供)

布碌崙(布魯克林)第43區市議員共和黨 初選選情28日仍膠著，截至當日，所有已計選票中，華裔參選人譚瑩瑩(Ying Tan)以50.67%對47.25%的得票率，稍領先於對手維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)。

在27日晚計點選票的過程中，一開始維樂培領先，後來譚瑩瑩微弱反超。截止28日凌晨，掃描進投票 機的選票已清點了97.89%，共計819票，譚瑩瑩得票415票，占50.67%；維樂培得票387票，占47.25%。

譚瑩瑩28日凌晨在推特上發文，對支持者和給她投票的人表示感謝；推文寫道：「很榮幸代表第43選區和布碌崙共和黨的未來」。她還向競選團隊表示感謝，表示將共同把公共安全、教育 、生活質量作為優先事項。推文內容似乎已宣布勝選，不過截至28日截稿前，未能獲得譚瑩瑩回應。

不過，對手維樂培也沒有放棄，他在28日回應本報初選結果，表示目前得票數雖然落後譚瑩瑩23票，但選舉局還在清點不在籍投票，還不知勝負，將等待7月5日的初選正式結果揭曉。

今年首次參選的譚瑩瑩來自廣東台山，2009年到美國留學，是七歲和三歲孩子的母親，她的四大政見包括，打擊犯罪、保留優質教育、爭取長者福利、支持小商家。

維樂培去年作為共和黨候選人，參加州參議員第17選區的選舉，最終以微弱票數敗給現任州參議員曲怡文。今年參加第43區市議員共和黨初選的參選人，本來還有何政傑(Jack Ho)，但後者因故退出，由維樂培接替參選。