皇后區第19選區選情膠著 韓裔選票集中

艾維樂(右一)與裴成進(左後一)在同一投票站外。(讀者提供)

27日為紐約市級選舉初選，亞裔人口眾多的皇后區第19選區初選選情膠著，至28日仍無人得票過半，目前艾維樂(Tony Avella)以近39%得票，領先37%的韓裔 裴成進(Christopher S. Bae)，第三位參選人格拉茲諾(Paul Graziano)則宣布敗選，轉而支持裴成進。華裔社區則表示，該選區韓裔團結、集中選票，值得華人 學習。

根據市選舉局，在目前開出的98.68%的選票中，艾維樂和裴成進分別獲得2243及2119票，得票率分別為38.97%以及36.81%，根據排序複選制計票規則，選民所投票 數被轉移至其第二選擇，並將在下周進入第二輪歸票。

從目前的選區地圖分析來看，艾維樂贏得大部分北邊的白人集中地帶，擔憂格拉茲諾分白人票的情況並未出現，裴成進則贏得南邊、長島鐵路(LIRR)沿線的亞裔及韓裔聚居地帶。

在初選日投票的華人表示，力挺裴成進的州參議員劉醇逸，發動許多辦公室員工，在各個投票站為他助選，在貝賽的投票站，只見韓裔出來投票，華人「只得小貓兩三隻」，其他族裔總數與韓裔相當。艾維樂與裴成進之間，氣氛和諧。

社區人士羅維宗表示，韓裔當日都是全家出動，也願意集中選票，於是便能夠造出一片天，這也是華裔需要學習的地方，「華裔很多時候都有自己一套，左邊1000票，右邊1000票，結果就是零」。