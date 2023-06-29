我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

皇后區第19選區選情膠著 韓裔選票集中

記者鄭怡嫣／紐約報導
艾維樂(右一)與裴成進(左後一)在同一投票站外。(讀者提供)
艾維樂(右一)與裴成進(左後一)在同一投票站外。(讀者提供)

27日為紐約市級選舉初選，亞裔人口眾多的皇后區第19選區初選選情膠著，至28日仍無人得票過半，目前艾維樂(Tony Avella)以近39%得票，領先37%的韓裔裴成進(Christopher S. Bae)，第三位參選人格拉茲諾(Paul Graziano)則宣布敗選，轉而支持裴成進。華裔社區則表示，該選區韓裔團結、集中選票，值得華人學習。

根據市選舉局，在目前開出的98.68%的選票中，艾維樂和裴成進分別獲得2243及2119票，得票率分別為38.97%以及36.81%，根據排序複選制計票規則，選民所投票數被轉移至其第二選擇，並將在下周進入第二輪歸票。

從目前的選區地圖分析來看，艾維樂贏得大部分北邊的白人集中地帶，擔憂格拉茲諾分白人票的情況並未出現，裴成進則贏得南邊、長島鐵路(LIRR)沿線的亞裔及韓裔聚居地帶。

在初選日投票的華人表示，力挺裴成進的州參議員劉醇逸，發動許多辦公室員工，在各個投票站為他助選，在貝賽的投票站，只見韓裔出來投票，華人「只得小貓兩三隻」，其他族裔總數與韓裔相當。艾維樂與裴成進之間，氣氛和諧。

社區人士羅維宗表示，韓裔當日都是全家出動，也願意集中選票，於是便能夠造出一片天，這也是華裔需要學習的地方，「華裔很多時候都有自己一套，左邊1000票，右邊1000票，結果就是零」。

初選日後，裴成進也發表聲明，初選傳遞了一個強烈的信息，社區同意我們在這裡，帶來更好的成果，將繼續為社區而戰，艾維樂則表示，有信心取得勝利，靜待最終結果。

從目前的選區地圖分析來看，艾維樂以及裴成進，分別贏得選區的一南一北地段。(取自推...
從目前的選區地圖分析來看，艾維樂以及裴成進，分別贏得選區的一南一北地段。(取自推特)

韓裔 投票 華人

上一則

市府遊民清理行動 報告：徹底失敗

下一則

經文處副處長陳珮瑩調任加國 華埠僑社歡送

延伸閱讀

紐約市初選…馬泰守住華埠 莊文怡43區勝出

紐約市初選…馬泰守住華埠 莊文怡43區勝出
紐約初選日 華社選區看點多

紐約初選日 華社選區看點多
法拉盛幼兒園招生糾紛 劉醇逸批教育局

法拉盛幼兒園招生糾紛 劉醇逸批教育局
艾維樂獲2組織背書 批帕拉蒂諾失能

艾維樂獲2組織背書 批帕拉蒂諾失能

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
天景商城二樓的首飾攤日前遭竊，金額達2000元，這是今年第三次遭竊。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

2023-06-22 06:14
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬