我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

紐約市初選 劉醇逸、 柯立人獲選司法大會代表

記者鄭怡嫣／紐約報導
劉醇逸。(本報檔案照)
劉醇逸。(本報檔案照)

紐約市初選27日落下帷幕，除市議員、法官、地區檢察官外，事實上還有黨內選區領袖、郡委員、司法大會代表等也一並在選票之上，此次在州眾議會第40選區(AD-40)，州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)，以第一、第二順位，高票獲選司法大會代表(Delegate to Judicial Convention)，這將幫助提名州高等法院法官。

司法大會代表，將代表每一選區參與黨內的司法大會，並在大會上投票選出紐約州高等法院(NY Supreme Court)的法官候選人，得到高票的候選人將出現在11月的選票，並將在獲勝後，擔任14年的州高等法院法官。

此次初選，州參議員劉醇逸以及黃敏儀幕僚長柯立人等四人，成功當選州眾議會第40選區民主黨司法大會代表，劉醇逸及柯立人分別奪得第一及第二高位，票數依次為1674以及847票。

此前根據知情人士透露，目前劉醇逸將一部分重心，放在提攜及幫助在司法界及政界符合資格的亞裔代表，在最近一兩年，他也先後為法官林凱倫、江伊敏背書造勢。林凱倫成為皇后區首位亞裔女性民事法官，江伊敏也在此次初選勝選。

2022年，劉醇逸也聯同華人社團，支持皇后區民事法官李昌永參選州高等法院法官，然而當年李昌永並未被黨部司法大會提名，失去參選資格。此次劉醇逸獲選司法大會代表，加上議員、州眾議會40A選區領袖(district leader)等身分，將為提名相關的代表加上有力砝碼。

在去年當選州眾議會40B選區領袖的柯立人表示，他之所以首次競選，是因為想要幫助這個選區和皇后區民主黨選出公平和正義的法官。州高等法院對選民的影響深遠，也同時審理刑事及民事案件，選出了解社區的候選人很重要。他也鼓勵更多年輕人積極參與並幫扶社區。

柯立人還說，通常司法大會在8月召開，而每一選區司法代表的數量，則取決於該選區參與投票的選民數量，所以投票也相當關鍵。

據了解，州高等法院對許多類型案件均具有審理權，雖然紐約州的終審法院為州上訴法院(NYS Court of Appeals)，然而在成為州上訴法院法官之前，必須先在州高等法院任職。因此，州高等法院的選舉也具有長期影響。

柯立人。(柯立人提供)
柯立人。(柯立人提供)

投票 皇后區 亞裔

上一則

違規存放鋰電池 華人電動車店遭檢舉 多輛消防車「突襲」

下一則

市府遊民清理行動 報告：徹底失敗

延伸閱讀

法拉盛幼兒園招生糾紛 劉醇逸批教育局

法拉盛幼兒園招生糾紛 劉醇逸批教育局
皇后區華裔幼稚園 恐被市教育局終止合同 孩子被迫轉學

皇后區華裔幼稚園 恐被市教育局終止合同 孩子被迫轉學
防糧食券盜刷 商店未來須張貼警告

防糧食券盜刷 商店未來須張貼警告
糧食券可能被盜刷…商家須示警 紐約州通過法案

糧食券可能被盜刷…商家須示警 紐約州通過法案

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
天景商城二樓的首飾攤日前遭竊，金額達2000元，這是今年第三次遭竊。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

2023-06-22 06:14
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31

超人氣

更多 >
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬

蕭敬騰求婚鴿子蛋鑽戒大有來頭 13.33克拉 市價322萬