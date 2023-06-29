紐約市初選 劉醇逸、 柯立人獲選司法大會代表

劉醇逸。(本報檔案照)

紐約市初選27日落下帷幕，除市議員、法官、地區檢察官外，事實上還有黨內選區領袖、郡委員、司法大會代表等也一並在選票之上，此次在州眾議會第40選區(AD-40)，州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)，以第一、第二順位，高票獲選司法大會代表(Delegate to Judicial Convention)，這將幫助提名州高等法院法官。

司法大會代表，將代表每一選區參與黨內的司法大會，並在大會上投票 選出紐約州高等法院(NY Supreme Court)的法官候選人，得到高票的候選人將出現在11月的選票，並將在獲勝後，擔任14年的州高等法院法官。

此次初選，州參議員劉醇逸以及黃敏儀幕僚長柯立人等四人，成功當選州眾議會第40選區民主黨司法大會代表，劉醇逸及柯立人分別奪得第一及第二高位，票數依次為1674以及847票。

此前根據知情人士透露，目前劉醇逸將一部分重心，放在提攜及幫助在司法界及政界符合資格的亞裔 代表，在最近一兩年，他也先後為法官林凱倫、江伊敏背書造勢。林凱倫成為皇后區 首位亞裔女性民事法官，江伊敏也在此次初選勝選。

2022年，劉醇逸也聯同華人社團，支持皇后區民事法官李昌永參選州高等法院法官，然而當年李昌永並未被黨部司法大會提名，失去參選資格。此次劉醇逸獲選司法大會代表，加上議員、州眾議會40A選區領袖(district leader)等身分，將為提名相關的代表加上有力砝碼。

在去年當選州眾議會40B選區領袖的柯立人表示，他之所以首次競選，是因為想要幫助這個選區和皇后區民主黨選出公平和正義的法官。州高等法院對選民的影響深遠，也同時審理刑事及民事案件，選出了解社區的候選人很重要。他也鼓勵更多年輕人積極參與並幫扶社區。

柯立人還說，通常司法大會在8月召開，而每一選區司法代表的數量，則取決於該選區參與投票的選民數量，所以投票也相當關鍵。