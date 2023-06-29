美東信賴台灣後援會 7/15誓師成立

美東信賴台灣後援會成立大會，號召千名僑胞參加。圖左起為許家誠、江俊霖、樊豐忠、蘇春槐、莊振輝、方秀蓉、江明信和簡睦樺。(記者顏嘉瑩／攝影)

台灣的總統大選將於2024年登場，為支持現任副總統、民進黨 主席賴清德 ，海外僑胞在多個國家成立「海外信賴台灣後援會」，其中美東信賴台灣後援會28日於皇后區法拉盛宣布，將在7月15日(周六)，與來自紐約、新州、華府、波士頓的僑胞，於新澤西舉辦成立大會，凝聚海外力量，號召千名僑胞報名參加。

此次的美東信賴台灣後援會成立大會，邀請到美中關係專家章家敦(Gordon G. Chang)擔任主要講者，另外出席名單還包括前國策顧問蔡仁泰、民進黨前主席卓榮泰，立委劉世芳、蔡適應、何志偉以及新北市議員戴瑋姍等人；其中卓榮泰將在大會上授旗給美東信賴台灣後援會，對其成立表示肯定。

海外信賴後援會執行長、民進黨美東黨部主委莊振輝在會上表示，此次的活動鼓勵所有海外僑胞，特別是年輕留學生及第二代移民參加，希望透過成立大會，促進世代間的對話與傳承，估計將可吸引超過1000人到場與會。

美東信賴台灣後援會，將於7月15日在新澤西舉辦成立大會。(主辦方提供)

後援會召集人、台灣人公共事務會總會前會長樊豐忠說，2024年的大選對台灣很重要，希望選民選出能夠保護台灣主權和自由民主的總統，保證台灣在經濟、科技和安全上繼續發展；他形容，此次的選舉是台灣民眾選擇要自由民主的生活方式，還是希望受制於中國的未來。

此次的成立大會將於7月15日中午12時30分，於新澤西州 APA Hotel Woodbridge舉辦，主辦方將安排多輛遊覽車，方便民眾抵達會場。法拉盛台灣會館將於當日上午10時發車，地點位於北方大道137-44號；曼哈頓中城於上午10時30分發車，地點在第五大道與42街的紐約公共圖書館門口；另外華府、波士頓的民眾也可向當地聯絡人報名，連結為https://reurl.cc/Ov5prv。

莊振輝在會上也透露，該後援會曾多次致信邀請賴清德親臨紐約，雖未明確表示何時將到美國與支持者會面，但莊振輝也說：「他來的可能性很高」。當天與會者還包括蘇春槐、方秀蓉、江俊霖、江明信、許家誠和簡睦樺等人。