莊文怡得票穩居第一 發表勝選感言

莊文怡(手拿麥克風者)在支持者的簇擁下發表勝選感言。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)第43市議會選區競爭激烈,民主黨參選人莊文怡與州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、以及一眾支持者,27日晚在位於班森賀的競選總部等待成績;截至當晚約10時近90%的開票 率,莊文怡得票1764,她也發表了勝選感言。

按照市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)的數據,27日晚上9點開始清點票數,一開始選票開四分之一時,莊文怡以61%得票率領先;晚上9時30分許,在開票率達到76%,莊文怡以56%得票率穩居第一,其競選總部已是勝選氛圍。

她在發表勝選感言時表示,感謝所有義工、老公和女兒的支持,接下來還有更多的工作要做,贏得11月的普選,為布碌崙南區選民服務;她的啟蒙導師寇頓也為其感到開心,「這是屬於社區的勝利,我們迎來一位真正會為社區做事的民意代表」,勝選結果也令在場支持者鬆了一口氣,表示多個月的付出終於獲得回報,氣氛相當興奮愉悅。

稍早之前,伍溢文在傍晚6時左右前往日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)投票 ,面對媒體的詢問,他表示沒預料到當日的投票率如此低,對於誰會勝選,「都說不定」;當日晚上他組織在班森賀華人酒樓,與義工們吃飯並等待結果,但到了9時30分都未現身。