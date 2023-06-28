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莊文怡得票穩居第一 發表勝選感言

記者顏潔恩／紐約報導
莊文怡(手拿麥克風者)在支持者的簇擁下發表勝選感言。(記者顏潔恩／攝影)
莊文怡(手拿麥克風者)在支持者的簇擁下發表勝選感言。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)第43市議會選區競爭激烈，民主黨參選人莊文怡與州眾議員寇頓(William Colton)、前市議員崔馬克(Mark Treyger)、以及一眾支持者，27日晚在位於班森賀的競選總部等待成績；截至當晚約10時近90%的開票率，莊文怡得票1764，她也發表了勝選感言。

按照市選舉委員會(Board of Elections In The City of New York)的數據，27日晚上9點開始清點票數，一開始選票開四分之一時，莊文怡以61%得票率領先；晚上9時30分許，在開票率達到76%，莊文怡以56%得票率穩居第一，其競選總部已是勝選氛圍。

她在發表勝選感言時表示，感謝所有義工、老公和女兒的支持，接下來還有更多的工作要做，贏得11月的普選，為布碌崙南區選民服務；她的啟蒙導師寇頓也為其感到開心，「這是屬於社區的勝利，我們迎來一位真正會為社區做事的民意代表」，勝選結果也令在場支持者鬆了一口氣，表示多個月的付出終於獲得回報，氣氛相當興奮愉悅。

稍早之前，伍溢文在傍晚6時左右前往日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)投票，面對媒體的詢問，他表示沒預料到當日的投票率如此低，對於誰會勝選，「都說不定」；當日晚上他組織在班森賀華人酒樓，與義工們吃飯並等待結果，但到了9時30分都未現身。

截至晚上9時40分，已開了80%選票，伍溢文得票率9.59%，嚴重落後其他兩名參選人；不過面對這個結果，其競選經理表示，「直到所有選票清點完畢為止，我們不會發布任何聲明」。

莊文怡(手拿麥克風者)發表勝選感言。(記者顏潔恩／攝影)
莊文怡(手拿麥克風者)發表勝選感言。(記者顏潔恩／攝影)

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