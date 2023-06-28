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馬泰贏得第一選區民主黨初選 答謝華埠

記者張心／紐約報導
馬泰於27日贏得第一選區民主黨初選，喜笑顏開。(記者張心／攝影)
馬泰於27日贏得第一選區民主黨初選，喜笑顏開。(記者張心／攝影)

贏得紐約市第一選區民主黨市議員初選的馬泰(Christopher Marte)，27日晚間在曼哈頓華埠宣布贏得初選，並舉辦慶功宴，近百名社區人士參會；馬泰在會上感謝華裔對他的支持，承諾將踐行提供更多平價屋、開放柏路(Park Row)、反對社區監獄和遊民所的政見，呼籲華人選民在11月普選時，繼續積極投票、支持自己。

根據選舉委員會截止27日晚間的開票結果，馬泰共得票逾5000張，與第二名的李翠珊得票數相差逾半，拉開差距。馬泰在慶功宴上表示，他很高興再度能夠服務社區，自己在過去16個月中，開設東百老匯辦公室，方便社區群眾尤其是華裔長者前來尋求幫助，並積極參加各項華社活動，並提出將春節列為紐約市公共法定假期的決議案等。

「我對自己連任很有信心，希望大家能夠在11月的普選中繼續為我投票」，馬泰表示，若能夠成功連任，首先會加大對平價屋的建設，幫助選區居民老有所依、老有所住；此外，他認為柏路重開不是一件不可能的事，目前市交通局已經在收集社區意見，為重開的可能性商議策略；他也承諾將繼續反對社區監獄、遊民所。

馬泰於2021年獲選為第一選區市議員，選區包括華埠、下東城等華人社區，此前為社區維權活躍人士，參與反對社區監獄興建等議題，因而為華人社區所熟悉。他將在11月的普選中，對壘共和黨候選人丘海倫(Helen Qiu)。

馬泰於27日贏得第一選區民主黨初選，喜笑顏開。(記者張心／攝影)
馬泰於27日贏得第一選區民主黨初選，喜笑顏開。(記者張心／攝影)
馬泰於27日贏得第一選區民主黨初選，喜笑顏開。(記者張心／攝影)
馬泰於27日贏得第一選區民主黨初選，喜笑顏開。(記者張心／攝影)

監獄 華人 華埠

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