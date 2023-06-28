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市級初選投票 華社異常冷清

記者張心、顏潔恩、鄭怡嫣／紐約報導
華埠孔子大廈投票站人流量稀少。(記者張心／攝影)
華埠孔子大廈投票站人流量稀少。(記者張心／攝影)

27日為紐約市初選投票日，包括曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區法拉盛的三大華社選情值得關注，不過各區的投票站，都出現投票人數明顯比往年減少、異常冷清的情況，其中也有未登記黨派、搞不清楚初選與普選差別，以及對排序複選制選票(Ranked Choice Voting)不熟悉的選民，導致不少問題。

在曼哈頓華埠，截止當晚7時，主要投票站包括孔子大廈、孫逸仙中學、麥地臣街(Madison St.)50號等選舉投票站，分別收到264張、255張、以及325張選票；即使有不少選民在下班後到投票站投票，但上面幾個投票站的投票率，仍比去年低不少。

孔子大廈投票站的協調員Henry Chan表示，相比於去年的州長、州議員、國會議員選舉，今年選民對市議員選舉積極性明顯較低；孫逸仙中學投票站協調員Lillian Bennink也發現，選民多是下午才開始前來投票。

他還發現，很多華人選民不知道初選只對黨內選民開放投票，只有登記黨派的選民，才能夠參與初選投票，「有夫婦一起來，結果太太提前登記，先生不知道這個規則，導致空跑一場」。

孫逸仙中學投票站中文翻譯人員林Jacky說，當日有不少華人選民搞不清楚初選和普選的區別，到了投票站才說要投給未參與初選的參選人。

另外位於布碌崙日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)投票站，當天參與投票的亞裔選民則多為長者，且衝著第43市議會選區的選舉而來。

該投票站華裔翻譯員羅珊娜說，華裔長者選民遇到最普遍的問題，第一是語言障礙，無論是投票還是做宣誓投票(Affidavit)時，最多只會寫自己的中文名，不懂得回答其他問題，另外還有民眾穿著印有參選人名字的衣服，陪同選民投票，涉嫌拉票。

另外她也指，選站提供的翻譯僅有中文、廣東話，但該選區也有不少講福州話、台山話的選民，批市選舉局在做調查時，未提供選民其他語言的選項，希望未來可以擴大語言選擇。

華裔選民林虹表示，當日協助一名親屬投票時，發現有人在工作人員視線看不見的桌子上，放了某位參選人的宣傳卡片，明顯違反投票站規定，向工作人員舉報。

法拉盛主要的第20小學投票站，截至27日晚則僅216人投票，其他選區內的投票站均十分冷清；過去六年均在該投票站做志工的協調員Ranbir Kumar則說，今年的初選「異常冷清」。

競選顧問及專家此前分析，此次初選冷清的主因在於今年並非大選年，也不包含市長、州長等重要席位選舉，才會導致投票情況不如預期。

接近8大道的永援聖母聖殿27日顯冷清。(記者顏潔恩／攝影)
接近8大道的永援聖母聖殿27日顯冷清。(記者顏潔恩／攝影)
位於法拉盛台灣會館的投票站，在27日下午空無一人。(記者鄭怡嫣／攝影)
位於法拉盛台灣會館的投票站，在27日下午空無一人。(記者鄭怡嫣／攝影)
皇后區的第20小學投票站，截至27日晚僅216人投票。(記者鄭怡嫣／攝影)
皇后區的第20小學投票站，截至27日晚僅216人投票。(記者鄭怡嫣／攝影)

投票 華裔 布碌崙

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