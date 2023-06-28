我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

快看世界／今夏出行 全美這10個機場航班體驗最差

結果失望 陳偉儀續服務社區

記者胡聲橋／紐約報導
陳偉儀(著黃衣者)表示，雖然落選，將繼續服務社區。(記者胡聲橋／攝影)
陳偉儀(著黃衣者)表示，雖然落選，將繼續服務社區。(記者胡聲橋／攝影)

第43區市議員參選人陳偉儀27日晚承認敗選，但表示將繼續服務社區。她也向所有支持者表示感謝，表示未料到得票差距如此大。

截止27日晚10時45分，在43區市議員民主黨初選中，共開出3408張選票，莊文怡第一順位得票率58.66%；陳偉儀獲票30.93%。開出的票已占總數的94.74%，陳偉儀獲勝基本無望。

陳偉儀隨即表示，她已經服務社區20多年，以後她將繼續服務社區。她說，最後選票的差距比較大，這是她也沒有預料到的。但她說，她很堅強，她也不會放棄社區，因為布碌崙是她第二個家；雖然初選結果令人失望，但她明天會接著去上班。

陳偉儀是香港移民，早年在哥大求學，主修教育學，她有逾20年服務當地社區的豐富經驗，曾在中華公所教過英語，在華策會任過要職，也在市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室擔任過華社聯絡主任，後來又擔任松柏之家社區服務中心行政總監。

儘管在今年的選舉中，陳偉儀提出了民主黨溫和派的主張，希望改善社區治安、提倡優質教育，並為老年人提供更好的社會保障，但不少選民還是將其視為左派的參選人，在社區思潮不斷右傾的情況下，無疑對陳偉儀不利。

陳偉儀：雖然落選，將繼續服務社區。(記者胡聲橋／攝影)
陳偉儀：雖然落選，將繼續服務社區。(記者胡聲橋／攝影)

民主黨 教育 布碌崙

上一則

挑戰現任 李翠珊接受敗選

下一則

莊文怡得票穩居第一 發表勝選感言

延伸閱讀

紐約市初選落幕 馬泰成功守擂 莊文怡在第43選區勝出

紐約市初選落幕 馬泰成功守擂 莊文怡在第43選區勝出
生活費太高 4成加州人認真考慮外移

生活費太高 4成加州人認真考慮外移
紐約初選日 華社選區看點多

紐約初選日 華社選區看點多
被媒體形容如「反烏托邦地獄」 舊金山社區領袖抱不平

被媒體形容如「反烏托邦地獄」 舊金山社區領袖抱不平

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
天景商城二樓的首飾攤日前遭竊，金額達2000元，這是今年第三次遭竊。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

2023-06-22 06:14
華裔外科醫生甄柏耀日前因路怒衝突，腦部被毆重傷不治。(取自Fairchildsons網站)

紐約華裔醫師疑路怒遭毆 腦部重傷不治

2023-06-24 02:31

超人氣

更多 >
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」

擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多官宣嚴打「共用會員卡」
護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多

護心、控血糖 這個你不熟悉的蔬菜好處多
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准