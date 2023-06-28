結果失望 陳偉儀續服務社區

陳偉儀(著黃衣者)表示，雖然落選，將繼續服務社區。(記者胡聲橋／攝影)

第43區市議員參選人陳偉儀27日晚承認敗選，但表示將繼續服務社區。她也向所有支持者表示感謝，表示未料到得票差距如此大。

截止27日晚10時45分，在43區市議員民主黨 初選中，共開出3408張選票，莊文怡第一順位得票率58.66%；陳偉儀獲票30.93%。開出的票已占總數的94.74%，陳偉儀獲勝基本無望。

陳偉儀隨即表示，她已經服務社區20多年，以後她將繼續服務社區。她說，最後選票的差距比較大，這是她也沒有預料到的。但她說，她很堅強，她也不會放棄社區，因為布碌崙 是她第二個家；雖然初選結果令人失望，但她明天會接著去上班。

陳偉儀是香港移民，早年在哥大求學，主修教育 學，她有逾20年服務當地社區的豐富經驗，曾在中華公所教過英語，在華策會任過要職，也在市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室擔任過華社聯絡主任，後來又擔任松柏之家社區服務中心行政總監。