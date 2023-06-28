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法拉盛白育青、陳錦良 和平對壘

記者鄭怡嫣／紐約報導
白育青(左)與陳錦良(右)在投票站外握手，表示在自由民主的流程下應當團結。(記者鄭怡嫣／攝影)
白育青(左)與陳錦良(右)在投票站外握手，表示在自由民主的流程下應當團結。(記者鄭怡嫣／攝影)

不同於部分華人社區的劍拔弩張，爭鋒相對，皇后區法拉盛市議會第20選區此次初選，兩位共和黨參選人白育青及陳錦良，在投票站外握手，表示這是自由民主的流程，應當團結。二者在競選策略上各有測重，目前的領先者為白育青。

截至27日晚10時，在開出的82.35%選票中，白育青以630票領先陳錦良的434票。

考慮到還有不在籍投票未計入，白育青尚未宣布勝選，將在計入所有投票後宣布結果及舉辦慶功宴，並全力打響普選爭戰。白育青表示，要感謝選民和整個義工團隊支持，第20選區歷來為民主黨陣地，許多年不見該選區有共和黨初選這般的大活動。目前，法拉盛當地小型企業仍受到交通與治安影響，地稅也未減低，之後重心將放在治安、教育和交通，也會不客氣地對待對手。

陳錦良說，今天有數百人都給他鼓勵，熱情高漲，感謝50位義工不辭辛苦，當地選民訴求最多的便是整頓治安。這是他第一次參選，可以說是成功喚醒共和黨群眾的熱情，競選也是教育市民的過程，告訴他們權益也要靠自己爭取，「我的人生也會愈挫愈勇」。

而無論競選結果，二位都表示，這是自由民主的流程，應當團結，也希望更多華人參政，增加投票力。目前當地選民正在向右轉，相信市議會未來也會進一步實現兩黨的平衡。

談及競選策略，已二度征戰的白育青說，去年州長選舉，共和黨李修頓(Lee Zeldin)表現搶眼，此次參選，他主要希望爭取當時投給李修頓的5000位共和黨選民，老老實實上門拜票；新秀陳錦良表示，自己是草根布衣，從抗議大學點遊民所汲取經驗，懂得如何通過街頭海報和橫幅，提高自身的認知與關注度，與此同時也聆聽民意。

近年來，第20選區共和黨選民亦有增加，根據白育青，共和黨選民已從兩年前的6000多位增至此次的8000多位。兩年前，市議會共兩個共和黨席位，現今則有六席，黨內預測，今年普選後，共和黨席位將繼續增加至12席。

贏得第20選區的共和黨候選人，將於11月普選時，挑戰民主黨候選人、現任市議員黃敏儀。

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