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挑戰現任 李翠珊接受敗選

記者劉梓祁／紐約報導
李翠珊團隊與支持者。(記者劉梓祁／攝影)
李翠珊團隊與支持者。(記者劉梓祁／攝影)

在27日的紐約市議員民主黨初選中，挑戰第一選區現任市議員馬泰(Christopher Marte)的參選人李翠珊(Susan Lee)，雖然在四名參選人中獲得第二高票，但仍不敵馬泰得票數，她也在當晚接受敗選結果。

根據當晚開票結果，截至晚9時40分約有90%的開票率，馬泰獲得超過選區內63%選票，李翠珊則獲得30%選票；

李翠珊表示接受落選結果，並感謝所有為自己投票的選民。她表示，此次選舉十分艱難，甚至不時可用惡劣(Nasty)和消極(Negative)來形容；儘管結果不盡人意，在將來仍會為社區著想和努力，解決安全、生活和教育等問題。

李翠珊還感謝來自華埠的投票者，表示作為「華埠的女兒」能夠在如此辛苦的情況下得到大批支持，感到欣慰與感激。對於在初選中勝利的現任議員馬泰，李翠珊表示在華埠發生電單車大火後，他不僅未有對受害者發聲，甚至直接舉辦路牌安裝慶典，因此質疑其是否真心關心社區。

根據其競選官網，李翠珊自2007年以來開始為眾多非營利組織工作，並參與多個華埠範圍內的社會運動，如反對拆除監獄和反對實施堵車費計畫。

此次競選，她的參選政綱不僅反對削減警察經費，還提議重建雷克島監獄，但馬泰對二者卻採取相反態度。此外，李翠珊提倡修改當前保釋法改革制度和拓展資優班項目(G&T Program)，並建議將包容性住房(Inclusionary Housing)從目前的20%增加到30至40%。

對於此次極低的投票率，李翠珊表示，造成此現象部分原因為此次僅有市議會層面選舉進行，導致群眾投票熱情不高，但只有市議員代表社區的角色，因此鼓勵更多選民在未來投票。對於是否會再次參選，她未給予確切答覆。

李翠珊(紅衣者)接受敗選結果。(記者劉梓祁／攝影)
李翠珊(紅衣者)接受敗選結果。(記者劉梓祁／攝影)

投票 華埠 監獄

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