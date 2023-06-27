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布碌崙華社投票站冷清 第43市議會選區備受關注

記者顏潔恩／紐約即時報導
接近8大道的永援聖母聖殿27日顯冷清。(記者顏潔恩/攝影)
接近8大道的永援聖母聖殿27日顯冷清。(記者顏潔恩/攝影)

27日紐約市議會初選投票日，布碌崙(布魯克林)日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)是當地華社的投票站之一，截至傍晚約有50多名亞裔選民進行投票；華裔翻譯員指出，此次的投票踴躍程度不及去年普選來得多，其中最需要幫助的是不諳英文、行動不便的亞裔長者選民。

位於59街552號的永援聖母聖殿，由於是日落公園華人最普遍使用的選舉站，當日安排六名中文翻譯員協助；有翻譯員指，年輕人或許是在提前投票日期間已投好票，投票日當天的亞裔選民大多都是長者，且衝著第43市議會選區的選舉而來。

一些在選舉站出現的問題包括，民眾未登記黨派，以為是公民就能投票，結果白跑一趟，也有一些選民對排序複選制選票(Ranked Choice Voting)不熟悉，需要翻譯員在旁指導；最後，有些人則是註冊選民後已搬家、更換地址，沒意識到已不在有關選區內。

華裔翻譯員羅珊娜說，截至傍晚6時投票的亞裔大概有50多人，肯定不比普選時來得多；亞裔長者選民遇到最普遍的問題，第一是語言障礙，無論是投票還是做宣誓投票(Affidavit)時，最多只會寫自己的中文名，不懂得回答其他具問題，而行動不便、坐輪椅的選民則可到特殊機器前完成投票，用手指點螢幕選想要的語言、且可以放大字體，出錯率較低。

當日遇到的插曲包括，有人身穿印著某個參選人名字的衣服，陪同選民進來投票，她強調這屬於拉票行為，因而通知主管；她也指，選站提供的翻譯僅有中文、廣東話，但其實該選區也有大量講福州話、台山話的選民，這也是因為市選舉局在做調查時並未提供這些語言的選項，希望未來可以擴大語言選擇。

華裔選民林虹表示，當日協助一名親屬投票時，發現此前有人在工作人員視線看不見的桌子上放了某位參選人的宣傳卡片，令她感到有作弊之嫌，向工作人員舉報。

投票 亞裔 華裔

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