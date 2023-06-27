紐約市初選日 布魯克林華社投票站 截止中午尚未迎人潮

紐約市議會初選投票 日27日拉開序幕，位於布碌崙(布魯克林)日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)是當地華社的投票站之一；據選舉站負責人、華裔 翻譯員指出，截止中午到場投票的人並不多，但預計下午學生放學、民眾下班時段會有幾波人潮。

位於59街552號的永援聖母聖殿，從早上開放投票後僅有幾人陸續到場，目前為止還未迎來大波人潮；華裔翻譯員陳女士、高女士指出，當地華人 還是較常來這裡投票，共有六名中文翻譯員協助，年輕人或許是在提前投票日期間已投好票，當日的投票選民以長者為主。

他們指，有些華人進來的時候，很明確是衝著市議會選舉而來，該區選的第43市議會選區擁有很多華裔參選人，不過還是有些人未登記黨派而白跑一趟；另外的問題則包括選民對排序複選制選票(Ranked Choice Voting)很不熟悉，拿著選票不知道該怎麼填，需要翻譯員的協助。

選站負責人Millicent Lopez表示，目前中午時段來投票的人不多，但她預計可能下午3到5點之間，家長接孩子放學後會迎來一波人潮，也或許會發生在傍晚7點人們下班之後。