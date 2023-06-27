我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰在機上？普亭總統專機 抵達華盛頓杜勒斯機場

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

紐約市初選日 布魯克林華社投票站 截止中午尚未迎人潮

記者顏潔恩／紐約即時報導

紐約市議會初選投票日27日拉開序幕，位於布碌崙(布魯克林)日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)是當地華社的投票站之一；據選舉站負責人、華裔翻譯員指出，截止中午到場投票的人並不多，但預計下午學生放學、民眾下班時段會有幾波人潮。

位於59街552號的永援聖母聖殿，從早上開放投票後僅有幾人陸續到場，目前為止還未迎來大波人潮；華裔翻譯員陳女士、高女士指出，當地華人還是較常來這裡投票，共有六名中文翻譯員協助，年輕人或許是在提前投票日期間已投好票，當日的投票選民以長者為主。

他們指，有些華人進來的時候，很明確是衝著市議會選舉而來，該區選的第43市議會選區擁有很多華裔參選人，不過還是有些人未登記黨派而白跑一趟；另外的問題則包括選民對排序複選制選票(Ranked Choice Voting)很不熟悉，拿著選票不知道該怎麼填，需要翻譯員的協助。

選站負責人Millicent Lopez表示，目前中午時段來投票的人不多，但她預計可能下午3到5點之間，家長接孩子放學後會迎來一波人潮，也或許會發生在傍晚7點人們下班之後。

投票 華裔 華人

上一則

紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票

延伸閱讀

日落公園、貝瑞吉連發槍案2傷 警追緝

日落公園、貝瑞吉連發槍案2傷 警追緝
初選提前投票率低迷 僅1.3%

初選提前投票率低迷 僅1.3%
紐約客談╱初選請投票 展現華裔力量

紐約客談╱初選請投票 展現華裔力量
譚瑩瑩布碌崙造勢 支持者力挺

譚瑩瑩布碌崙造勢 支持者力挺

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18

超人氣

更多 >
「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕
瓦格納首腦強調無意推翻普亭 未透露自己在哪裡

瓦格納首腦強調無意推翻普亭 未透露自己在哪裡
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了