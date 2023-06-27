紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票

第20小學投票站，截至27日中午僅101人投票。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約市27日初選日，法拉盛 的各大投票 站均僅少數人投票，最主要且最大的第20小學投票站，截至27日中午僅101人投票。

包括法拉盛的市議會第20選區，各大投票站27日上午均十分冷清。最大的第20小學投票站，根據協調員Ranbir Kumar，截至中午12時45分，僅101人出來投票，投票率比去年中期選舉初選少上50%。他在過去六年均在這個站點作志工，今年也是異常冷清的一年。

該站點的中文翻譯Jerry說，約有30位華人 來請求翻譯等服務，大部分都是長者，他們通常想要了解投票規則，而由於市議會選舉仍是排序複選制選票(Ranked Choice Voting)，也有的想要知道如何畫圈。還有的剛剛搬來選區，前來修改地址。

另兩個設於法拉盛市中心的投票站——位於羅斯福大道的布蘭德社區中心(Bland Community Center)以及北方大道的台灣會館，截至中午12時，分別僅有十人以及九人投票。布蘭德社區中心的志工表示，進票很慢，也許是因為有的人在提前投票時期已經投票，也有的正在工作，預計下班以後會出現人流。

法拉盛選民尹島，雖然已在提前投票期間投票，但今晨7時，仍至北方大道的Latimer Communty Center觀察進票情況，他表示投票站十分冷清，呼籲更多華人為了權益投票。