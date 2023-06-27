紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票
紐約市27日初選日，法拉盛的各大投票站均僅少數人投票，最主要且最大的第20小學投票站，截至27日中午僅101人投票。
包括法拉盛的市議會第20選區，各大投票站27日上午均十分冷清。最大的第20小學投票站，根據協調員Ranbir Kumar，截至中午12時45分，僅101人出來投票，投票率比去年中期選舉初選少上50%。他在過去六年均在這個站點作志工，今年也是異常冷清的一年。
該站點的中文翻譯Jerry說，約有30位華人來請求翻譯等服務，大部分都是長者，他們通常想要了解投票規則，而由於市議會選舉仍是排序複選制選票(Ranked Choice Voting)，也有的想要知道如何畫圈。還有的剛剛搬來選區，前來修改地址。
另兩個設於法拉盛市中心的投票站——位於羅斯福大道的布蘭德社區中心(Bland Community Center)以及北方大道的台灣會館，截至中午12時，分別僅有十人以及九人投票。布蘭德社區中心的志工表示，進票很慢，也許是因為有的人在提前投票時期已經投票，也有的正在工作，預計下班以後會出現人流。
法拉盛選民尹島，雖然已在提前投票期間投票，但今晨7時，仍至北方大道的Latimer Communty Center觀察進票情況，他表示投票站十分冷清，呼籲更多華人為了權益投票。
競選顧問及專家此前分析，此次初選冷清的原因主要是今年並非大選年，也不包含市長、州長等重要席位選舉，選舉僅限市議會及法官及地方檢察官等，在尹島的選票上，也僅有皇后區地方檢察官、法官、以及民主黨司法大會代表的勾選。
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