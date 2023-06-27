我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰在機上？普亭總統專機 抵達華盛頓杜勒斯機場

芝華裔藥師盜賣疫苗卡 陪審團裁決12重罪成立

紐約市初選日 法拉盛各投票站冷清 最大站點僅百人投票

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
第20小學投票站，截至27日中午僅101人投票。(記者鄭怡嫣/攝影)
第20小學投票站，截至27日中午僅101人投票。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約市27日初選日，法拉盛的各大投票站均僅少數人投票，最主要且最大的第20小學投票站，截至27日中午僅101人投票。

包括法拉盛的市議會第20選區，各大投票站27日上午均十分冷清。最大的第20小學投票站，根據協調員Ranbir Kumar，截至中午12時45分，僅101人出來投票，投票率比去年中期選舉初選少上50%。他在過去六年均在這個站點作志工，今年也是異常冷清的一年。

該站點的中文翻譯Jerry說，約有30位華人來請求翻譯等服務，大部分都是長者，他們通常想要了解投票規則，而由於市議會選舉仍是排序複選制選票(Ranked Choice Voting)，也有的想要知道如何畫圈。還有的剛剛搬來選區，前來修改地址。

另兩個設於法拉盛市中心的投票站——位於羅斯福大道的布蘭德社區中心(Bland Community Center)以及北方大道的台灣會館，截至中午12時，分別僅有十人以及九人投票。布蘭德社區中心的志工表示，進票很慢，也許是因為有的人在提前投票時期已經投票，也有的正在工作，預計下班以後會出現人流。

法拉盛選民尹島，雖然已在提前投票期間投票，但今晨7時，仍至北方大道的Latimer Communty Center觀察進票情況，他表示投票站十分冷清，呼籲更多華人為了權益投票。

競選顧問及專家此前分析，此次初選冷清的原因主要是今年並非大選年，也不包含市長、州長等重要席位選舉，選舉僅限市議會及法官及地方檢察官等，在尹島的選票上，也僅有皇后區地方檢察官、法官、以及民主黨司法大會代表的勾選。

台灣會館在記者前往時，空無一人投票。(記者鄭怡嫣/攝影)
台灣會館在記者前往時，空無一人投票。(記者鄭怡嫣/攝影)

投票 法拉盛 華人

上一則

曼哈頓堵車費聯邦過關 最快明年春季開始收費

下一則

紐約市初選日 布魯克林華社投票站 截止中午尚未迎人潮

延伸閱讀

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控
紐約美華劇坊首演「聊齋」趙城虎

紐約美華劇坊首演「聊齋」趙城虎
黃敏儀免費法律服務 移民可預約

黃敏儀免費法律服務 移民可預約
法拉盛幼兒園招生糾紛 劉醇逸批教育局

法拉盛幼兒園招生糾紛 劉醇逸批教育局

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18

超人氣

更多 >
「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕
瓦格納首腦強調無意推翻普亭 未透露自己在哪裡

瓦格納首腦強調無意推翻普亭 未透露自己在哪裡
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了