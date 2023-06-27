譚瑩瑩布碌崙造勢 支持者力挺

第43區市議員參選人譚瑩瑩選前造勢。(記者胡聲橋／攝影)

第43區市議員共和黨 籍參選人譚瑩瑩(Ying Tan)26日在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉行選前造勢，眾多支持者趕到現場為其助威。

造勢活動在18大道8681號的仁愛長者日間活動中心舉行，去年47區州眾議員共和黨候選人庫格爾(Dmitriy Kugel)，華社的一些活動人士，以及數十名譚瑩瑩的支持者參加了這次集會。

譚瑩瑩說，她對即將到來的43區市議員共和黨初選充滿信心，相信自己能拿下初選。她說，過去三四個月，她幾乎跑遍了選區的每個角落，登門拜訪了選區內的許多共和黨人士，她說自己對選區內共和黨人士的訴求已經有所了解，可以說心中有數，因此對於即將到來的初選，她感到心裡很坦然。

雖然現在家住皇后區，譚瑩瑩說，那也是結婚以後的事，以前他長期居住布碌崙。至今，她母親還在布碌崙生活。她說自己現在沒有工作，不過經常到布碌崙當義工，參加社會工作。宣布參選後，她到布碌崙就更加頻繁了。

至於她的競爭對手，前警察 維樂培(Vito LaBella)把她告到市選舉局的事，譚瑩瑩的說法是，起爭議的是她的連署簽名。因為維樂培自己並不居住在第43選區，所以選舉局不會受理投訴，而且因為她收集的連署簽名是所需簽名的兩倍多，所以即使個別簽名有問題，也不會影響大局。