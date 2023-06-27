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初選提前投票率低迷 僅1.3%

記者鄭怡嫣／紐約報導
數據顯示，全市共有4萬4611位選民提前投票，投票率僅1.3%。(美聯社)
數據顯示，全市共有4萬4611位選民提前投票，投票率僅1.3%。(美聯社)

紐約市初選提前投票25日結束，根據統計，共有4萬4611位選民值此期間投票，投票率僅1.3%，投票人數比去年少一半。專家分析投票率低迷，與選舉席位僅限市議會以及部分地方檢察官及法官等有關，並受到去年選區重畫的影響。

市選舉局(BOE)的統計顯示，為期九天的初選提前投票，共有4萬4611位選民投票，此次史泰登島未有初選，皇后區、布碌崙(布魯克林)、曼哈頓、布朗士的投票人數，依次為1萬4355、1萬2230、1萬648、以及7378人。360多萬名兩黨註冊選民，投票率僅1.3%。

不少競選顧問及專家分析，投票率低迷的原因是因為這並非大選年的選舉，選舉席位也僅限市議會以及部分地方檢察官及法官，而通常每四年選舉一次的市議會，由於去年的選區重畫，許多在兩年前當選的市議員，又在今年面臨了第二次的競選。

公民聯盟(Citizens Union)的公共政策韋恩伯格(Ben Weinberg)表示，今年約有三分之二的市議會席位並無人挑戰，因此低投票率「不足為奇」，許多市民的選票上均無多少候選人的選項，或者，他們只能選擇一些通常不太熟悉的法官的候選人。

今年初選提前投票率僅1.3%，圖為設於法拉盛的投票站。(本報檔案照)
今年初選提前投票率僅1.3%，圖為設於法拉盛的投票站。(本報檔案照)

與去年中期選舉的初選提前投票相比，今年的投票人數幾乎少上一半，在去年同期，共有8萬6890人投票，不過，競選席位也包括州長、州檢察長、主計長、州眾議員等。

而去年的普選提前投票，加上州參議員以及國會議員的席位，紐約市則共有43萬2634投票，投票率達9%。2020年普選提前投票，投票率則達到近40%，不過當年是總統年的選舉，投票率本來便高。2020年同時也是紐約開啟提前投票的年份。

韋恩伯格對此表示，事實上更好的參照年份是是2003年，當年是距離現在最近、也僅為市議會的奇數年的選舉，或者是2015年，當年僅法官及地方檢察官參選。在2015年普選，投票率也僅6％。

他還說，設立提前投票，從來不是為了大幅增加投票率，而是為了讓投票更加便捷與親民，使得那些無法在選舉日當日投票的人，也有更多的投票機會。

投票 檢察官 紐約市

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