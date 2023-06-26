紐約市27日初選 華人選區看點多

紐約市初選提前投票25日結束，據統計，全市共有4萬4611人提前投票，投票率低，預計多數選民仍將在27日初選日投票。Getty Images

紐約市初選提前投票 25日結束，據統計，全市共有4萬4611人提前投票，投票率低，預計多數選民仍將在27日初選日投票。除少數地方檢察官與法官選舉外，今年51個市議會選區，共在21個選區有24場初選，曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)、皇后區 的華人聚居地區，也有不少候選人值得關注。

市議會選舉仍將沿用排序複選制選票(Ranked Choice Voting)，最受華人關注的布碌崙第43選區，民主黨有松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、第20學區前教委伍溢文三人，共和黨 也有在去年州參議員選舉、以微弱票差敗給曲怡文的退休警探維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)，以及教育維權人士譚瑩瑩。

第43選區為新畫選區，有54%亞裔，也有班森賀與波羅園(Borough Park)的部分正統猶太社區，在去年州長選舉，共和黨李修頓(Lee Zeldin)在部分街區的得票率要高於霍楚(Kathy Hochul)，但該區52%的民主黨註冊選民仍要超過共和黨，加之部分候選人旗鼓相當，因此無論初選普選，都被外界預測競爭激烈，具有看點。

曼哈頓華埠及下城第一選區，現任馬泰(Christopher Marte)面臨社區人士李翠珊、教育倡導者張秀雅(Ursila Jung)和公校代課老師藍佩玲(Pooi Stewart)的挑戰；共和黨丘海倫，無黨內競爭者。挑戰者們批評馬泰仍留在簽署了反警綱領的市議會進步派黨團，馬泰則表示自己並不支持「削減警察」。

皇后區法拉盛第20選區，共和黨白育青將對壘陳錦良，白育青兩年前首度參選，以40%得票率不敵民主黨黃敏儀，曾抗爭當地遊民所建造的陳錦良則為首次參選。

近年來亞裔增長顯著、目前人口已占37.9%的皇后區東北第19選區，兩年前以387票差不敵現任帕拉迪諾(Vickie Paladino)的政壇老將艾維樂(Tony Avella)捲土重來，將在初選對壘韓裔前皇后區地檢處助理檢察官裴成進(Christopher S. Bae)以及都市規畫師格拉茲諾(Paul Graziano)。

此外，皇后區地區檢察官凱茲(Malinda Katz)，也將面臨前市警總局二把手、皇后區法官格拉索(George Grasso)的挑戰。

通常在民主黨初選，挑戰者因不滿建制派，政治型態更左傾並倡導黨內的改革，不過在民眾憂心公共安全及教育質量的大背景下，此次初選，挑戰者則幾乎均比現任更趨於溫和保守，對待犯罪強勢，並把教育及住房安全作為主要議題，而根據統計，在近年來的選舉中，亞裔選民也在逐漸向右轉。因此此次初選，也是對於溫和派是否能從進步派手上奪得更多席位的一次測試。

投票站開放時間為早6時至晚9時，查詢站點地址、中文選票樣本：https://vote.nyc/。