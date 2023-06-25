聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票

聯合民主黨宣布背書李翠珊，呼籲選民積極投票。(記者張心／攝影)

聯合民主黨 (UDO)24日在華埠 孔子大廈舉行集會，民主黨州眾議員第65選區領袖于金山、聯合民主黨主席司徒仲菁宣布背書李翠珊參選市議會第一選區市議員。

于金山表示，市級選舉提前投票 最後倒數，27日(周二)將是初選正式投票日，呼籲華埠的選民們積極踴躍參與投票，彰顯華人、民主黨人的力量，「我們宣布支持李翠珊，大家也請為她投票，一鼓作氣把她送進市議會。」

司徒仲菁指出，現任選區市議員「很失敗」，過去兩年在市議會期間，沒有為華埠做出治安和教育貢獻，市議會沒有任何一項關於華埠公共安全、支持資優班的提案，「他不能幫助我們，李翠珊卻有決心和承諾保護我們」。

李翠珊自稱是「華埠的女兒」，她感謝選民的支持和鼓勵。如果能夠當選，她將積極提案規範電單車使用，保護華埠社區安全的同時，也能夠保障華裔外賣郎的生計不受影響。

此外，李翠珊也表達她對優質教育的關切，認為公校應該積極發展資優班、提升教育質量、關切學生心理健康，「現任市議員在這方面多有疏忽，失去了很多選民的心，我希望能夠把這份尊重和信心再贏回來。」