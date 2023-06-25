我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山Westfield商場改造足球場或實驗室？布里德拋構想

最新／洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

聯合民主黨背書李翠珊 籲踴躍投票

記者張心／紐約報導
聯合民主黨宣布背書李翠珊，呼籲選民積極投票。(記者張心／攝影)
聯合民主黨宣布背書李翠珊，呼籲選民積極投票。(記者張心／攝影)

聯合民主黨(UDO)24日在華埠孔子大廈舉行集會，民主黨州眾議員第65選區領袖于金山、聯合民主黨主席司徒仲菁宣布背書李翠珊參選市議會第一選區市議員。

于金山表示，市級選舉提前投票最後倒數，27日(周二)將是初選正式投票日，呼籲華埠的選民們積極踴躍參與投票，彰顯華人、民主黨人的力量，「我們宣布支持李翠珊，大家也請為她投票，一鼓作氣把她送進市議會。」

司徒仲菁指出，現任選區市議員「很失敗」，過去兩年在市議會期間，沒有為華埠做出治安和教育貢獻，市議會沒有任何一項關於華埠公共安全、支持資優班的提案，「他不能幫助我們，李翠珊卻有決心和承諾保護我們」。

李翠珊自稱是「華埠的女兒」，她感謝選民的支持和鼓勵。如果能夠當選，她將積極提案規範電單車使用，保護華埠社區安全的同時，也能夠保障華裔外賣郎的生計不受影響。

此外，李翠珊也表達她對優質教育的關切，認為公校應該積極發展資優班、提升教育質量、關切學生心理健康，「現任市議員在這方面多有疏忽，失去了很多選民的心，我希望能夠把這份尊重和信心再贏回來。」

華埠 投票 民主黨

上一則

中華美食節紐約華盛頓廣場公園舉行 美食飄香食客雲集

下一則

三分之二紐約人肥胖 亞太裔比率低

延伸閱讀

政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國

政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國
拜登簽行政令 保護女性避孕權

拜登簽行政令 保護女性避孕權
參選第43區市議員 莊文怡辦造勢大會

參選第43區市議員 莊文怡辦造勢大會
眾院共和黨通過「申誡」謝安達 民主黨議員對麥卡錫喊「可恥」

眾院共和黨通過「申誡」謝安達 民主黨議員對麥卡錫喊「可恥」
大法官屢接受富豪招待 參院民主黨擬立法監督「道德問題」

大法官屢接受富豪招待 參院民主黨擬立法監督「道德問題」

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37

超人氣

更多 >
反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊
俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看
瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」
瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋

瓦格納首腦宣布撤軍 普亭感謝魯卡申科居中斡旋
瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻