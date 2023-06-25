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法官格拉索訪老人中心 解答仇恨犯罪

記者高雲兒／紐約報導
格拉索日前到艾姆赫斯特的新城義大利老人中心。圖左起為紐約同源會主席黃友興、格拉索、林小蓮。(記者高雲兒／攝影)
格拉索日前到艾姆赫斯特的新城義大利老人中心。圖左起為紐約同源會主席黃友興、格拉索、林小蓮。(記者高雲兒／攝影)

挑戰現任皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)的法官格拉索(George Grasso)，日前到皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的新城義大利老人中心(Newtown Italian Senior Citizen Center)，表示若當選，將會從多方面改善治安、追責犯人，同時強調精神問題是很多犯罪的起因，若上任之後也會積極著手解決該問題。

格拉索日前到艾姆赫斯特的新城義大利老人中心。(記者高雲兒／攝影)
格拉索日前到艾姆赫斯特的新城義大利老人中心。(記者高雲兒／攝影)

格拉索闡述他在擔任法官前，曾有22年的警局任職經歷；他表示，目前的紐約市和皇后區的治安情況，已經退步成為90年代中期的情況，「紐約州的監獄人口比現在還要多」。

格拉索說，時任警察的他當時和多位地區檢察官合作，成功減少犯罪率和監獄人口。為了有效改善當地治安，他表示，若當選後，他將邀請各行各業人員和警方召開里民大會，了解各社區的犯罪情況；其次是在皇后區設立五個社區響應局，並將從各個局長直接了解民情。

老人中心董事兼紐約同源會副會長林小蓮表示，此次活動是為了給大部分華裔老人做法律科普，他們中有多位曾經遭遇詐騙，且許多年長者出門都惶惶不安，唯恐被攻擊。

李先生(右一)向格拉索提問如何在遭遇仇恨犯罪情況下自保。(記者高雲兒／攝影)
李先生(右一)向格拉索提問如何在遭遇仇恨犯罪情況下自保。(記者高雲兒／攝影)

64歲的李先生提問，如果在公共場所遇到仇亞攻擊，進行自衛反擊時，如果導致對方受傷，應該如何處理。格拉索表示，會對仇恨犯罪受害人表示同情，和他們站在同一陣營，他也會將仇恨犯罪者繩之以法，但是受害人的攻擊程度要視乎情況而定；他同時補充，現下很多罪犯和遊民有精神問題，如上任會積極解決該問題，從而改善治安。

皇后區 老人中心 監獄

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