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反猶太言論延燒 陳偉儀獲PSC背書惹議

記者顏潔恩／紐約報導
第43選區市議員參選人陳偉儀因獲得PSC背書，陷入爭議。(本報檔案照)
第43選區市議員參選人陳偉儀因獲得PSC背書，陷入爭議。(本報檔案照)

紐約市立大學(CUNY)學生上個月發表反猶太言論事件持續延燒，矛盾更進一步牽扯到政界，布碌崙(布魯克林)第43選區市議員參選人陳偉儀因獲得代表CUNY教授的工會組織「專業教職大會」(Professional Staff Congress，簡稱PSC)背書，陷入爭議。

CUNY法律系畢業生法蒂瑪(Fatima Mousa Mohammed)日前在畢業典禮上，發言譴責以色列不分青紅皂白向禮拜者發射子彈，殺害了許多人並襲擊葬禮和目的，並稱紐約市警、軍方為「法西斯分子」；一番言論引起猶太群體的強烈抵制，不僅針對該名學生，也指責CUNY向來存在反猶太主義，連同代表CUNY教授的工會PSC也遭抨擊。

據「紐約郵報」報導，第43市議員選區儘管涵蓋亞裔人口占多數，但也有東正猶太裔群集的社區，政治專家分析指，初選中預計有500至600名猶太人投票，政治力量可扭轉選舉結果；若不久前獲PSC背書的陳偉儀無法平息風波，恐將丟失不少猶太選票。

同為參選人的莊文怡認為，陳偉儀接受PSC的背書等同選擇與反猶太、反市警的組織站在一起，「如果她甚至不能承認並譴責CUNY中已久的反猶太主義風氣，那就不能相信她能保證社區的安全」；猶太裔州參議員菲爾德(Simcha Felder)也對參選人接受PSC的背書表示失望，「這是一個試圖摧毀以色列的組織，怎麼會有人投票給PSC支持的人呢？」

「誰都知道我強烈譴責CUNY畢業典禮上出現的反猶太、反警言論」，陳偉儀團隊近日發布聲明反駁指控，不過堅持CUNY對教育方面的成就，「令各個背景的紐約人都能獲得高等教育，特別是亞裔移民家庭而言」。

猶太 亞裔 紐約市

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