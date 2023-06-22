第43選區提前投票站 支持者催票拉抬選情

譚瑩瑩(左二)，以及陳偉儀、莊文怡的支持者等人，在提前投票站前拉票。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市市級初選提前投票 目前正在進行，在新畫出的亞裔占人口53%的布碌崙(布魯克林)第43選區，即使是黨內初選，選情也非常緊繃；目前民主黨、共和黨 共五名參選人中，就有四人是華裔 ，21日在班森賀的一處提前投票站，有不少支持者在投票站口拉票，路過民眾也可感受到選舉的緊張氣氛。

布碌崙第43選區中，民主黨的三位市議員參選人分別是陳偉儀(Waiyee Chan)、莊文怡(Susan Zhuang)和伍溢文(Stanley Ng)；共和黨的兩名參選人分別是譚瑩瑩(Ying Tan)和維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)。

21日位於貝瑞吉大路(Bay Ridge Parkway)2001號的聖多米尼克(St.Dominic R.C.)教堂提前投票站，可看到莊文怡和陳偉儀的支持者，分別站在投票站進口處兩邊的兩個街口，手持標牌，向前來投票的選民拉票。譚瑩瑩的支持者也在投票站外向選民發傳單，鼓勵選民積極投票。

該提前投票站負責人卡拉米雅(John Calamia)介紹，該投票站自17日開放選民提前投票以來，共收到185張選票，其中共和黨的選票有65張，和去年州議員選舉相比，這次選舉的投票要稍「慢」一些，不過他也說，目前尚早，選情仍未定型。

華裔選民吳先生表示，由於27日正式投票當周，他與太太安排外出旅遊，才特別提前來投票；吳先生1969年從香港移民來美，並於十幾年前搬到班森賀。吳先生與太太幾乎每次投票都會參加，以藉此增加華裔社區在政治上的能見度。