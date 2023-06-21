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挑戰凱茲 格拉索：一定進11月普選

記者高雲兒／紐約報導
格拉索(中)稱自己無論如何都會在11月普選中以獨立黨的代表參加。(記者高雲兒／攝影)
格拉索(中)稱自己無論如何都會在11月普選中以獨立黨的代表參加。(記者高雲兒／攝影)

將在6月27日民主黨初選挑戰現任皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)的法官格拉索(George Grasso)，近日獲得紐約市居民聯盟和亞潮萌的背書，他稱自己無論如何都會在11月普選中以獨立黨的代表參加，「公共安全不該是個意識形態的問題」。

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧說，居民聯盟註重教育，但是安全是社區的根本，他稱紐約市自從2018年以來，治安迅速惡化，「目前紐約市有更有清白法案、社區監獄等一繫列威脅，我們急需要有強烈正義感的民選官員用鐵腕手段打擊所有刑事犯罪，保護兒童老人和婦女的安全」，基於此，他將和亞潮萌共同支持有同樣理念的格拉索當選。

作為前皇后區高等法院刑事事務行政法官，格拉索說自己本來的任期是2024年底，但是眼見著治安情況愈加惡劣，決定在2022年8月辭職，迅速創立了競選委員會。他拿重罪定罪率舉例，「2021年的重罪定罪率僅僅只有5%，其他的案件要不就是被駁回，要不就是被降級成輕罪或者違法行為，那麼受害者家庭的權益呢？」

他表示上任後，會將皇后區畫分成五個區域，每個區域各設立一個社區響應局(community responsiveness bureau)，並設有一個局長向他直接匯報情況，「我要深入到各個區域直接了解情況」。另外，他表示將針對「保釋法」進行司法改革，挑戰支持這項法案的民選官員。

格拉索還對凱茲拒絕出席此前亞潮萌舉辦的皇后區候選人論壇表示不滿，「她懼怕我，因為我能解決她解決不了的問題，同時也不屑於和我辯論」。

對於即將到來的初選，格拉索充滿信心，但即便失敗也無所謂，因為他已在5月23日向選舉委員會提交了2萬個簽名，獲得初選資格，他還另外提交了1萬個皇后區民主黨人的簽名，能夠讓他在11月的普選中以「公共安全黨綫」(Public Safety Party Line)代表出現。格拉索稱，這是為了表明公共安全是一項權利，而不是特權。

競選皇后區檢察官的法官格拉索(George Grasso)，近日獲得紐約市居民聯...
競選皇后區檢察官的法官格拉索(George Grasso)，近日獲得紐約市居民聯盟和亞潮萌的背書。(記者高雲兒／攝影)

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