第43選區 維樂培：若當選 擬攜手民主黨溫和派

布碌崙第43選區市議員共和黨參選人維樂培20日接受華媒採訪。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙 (布魯克林)第43選區共和黨市議員參選人維樂培(Vito LaBella，前譯拉貝拉)20日接受華文媒體採訪，闡述在教育 、安全、小商家權益方面的政綱；他表示，自己作為土生土長的布碌崙人，在參選人中條件最佳，擁有不少亞裔 支持者，如果當選將與溫和派民主黨人合作。

維樂培在貝瑞吉長大，2017年結束32年的從警生涯後，他投身社區事業；2018年在前市長白思豪(Bill de blasio)的推動下陸續出現針對亞裔學生的不公教育政策，很多亞裔家庭向他求助，並自此開始了與亞裔社區的合作關係。

維樂培強調，他的三個孩子都在布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)就讀，他相信也支持擇優教育，支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)和增加資優班；第20學區是全市數一數二的好學區，他表示見證無數華裔移民學生的成功，希望每名學生都受到成長過程中應有的挑戰，並獲得應有的學習成就。

維樂培表示，他是目前是唯一獲得布碌崙共和黨、保守黨背書的參選人，在布碌崙土生土長，有著豐富的教育和公共安全經驗，是在所有參選人中最有條件代表該選區的人；他說，儘管自己並非亞裔，但多年來的社會服務經驗給他帶來很好的口碑，「曾有民主黨的華人告訴我，雖不能在初選中投票，但等不及在普選中投票給我，因為他們看見我所做的事。」