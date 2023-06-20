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李琳達訪世報 擬助落實97號地方法

記者高雲兒／紐約報導
第23選區市議員李琳達19日拜訪世界日報。(記者高雲兒／攝影)
第23選區市議員李琳達19日拜訪世界日報。(記者高雲兒／攝影)

第23選區市議員李琳達(Linda Lee)19日拜訪世界日報，表示將繼續注重教育投資和心理健康，增加資優班，保障公共安全，以及希望用民眾更能接受的方式來落實節能減排法案，並將協助落實第97號地方法。

李琳達去年當選第23選區議員，該選區有近一半(45%)的居民是亞裔，僅次於第20選區。教育是華裔民眾最關心的問題之一，今年二度挑戰她的博赫(Steve Behar)，曾經批評她去年投票支持削减近5億元和700個教師崗位的预算計畫；不過李琳達表示，「這不是事實，如果你去看一下我選區的學校預算，沒有一個預算減少」。

她表示，去年紐約市撥款7億元給教育局，而市教育總監班克斯(David Banks)在今年5月的聽證會上，曾保證所有學校都會今年秋天得到全額資金支持。她另外表示應增加資優班，對學生「因材施教」，而增加的關鍵在於老師額外接受培訓，「我會嘗試促成此事」。

李琳達稱公共安全也是重中之重，尤其是汽車盜竊。去年她曾提出有關觸媒轉化器(catalytic converters)的759-B法案，並於今年初通過。法案要求紐約市警局向車主分發能把汽車識別碼(VIN)刻在觸媒轉化器外殼的工具包，並向車主開展相關的宣傳活動。

李琳達最後談及旨在減少溫室氣體排放的第97號地方法(Local Law 97)，該法要求紐約市最大型的建築(面積在2.5萬平方呎以上)，到2024溫室氣體排放量減少四成，2030年減少八成，未達標業主將被罰款；李琳達說，她和第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)曾表態推遲此法至少七年，「但這不能解決根本問題」。

李琳達表示，她的選區有全市最多的合作公寓，屋主多是亞裔教師、工人、退休老人，許多為符合現在的規定，已花許多錢升級，「升級成本太高，如果不升級又有高額罰金，最後大家只能離開紐約市」。對此李琳達說，她嘗試用各種創意性方式來落實法案，且不增加居民太多負擔，「我們的公寓不像曼哈頓的高樓大廈，我們有很多綠地空間，這是不是也可減少碳排放來達到目的？」。

教育局 紐約市 亞裔

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