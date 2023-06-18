初選提前投票首日 華埠投票站人數倍增

今年初選提前投票首日，前來投票的選民比去年要多不少。(記者張心／攝影)

紐約市民主黨初選提前投票 於17日展開，由於今年三區華社市議員選情激烈，根據協調員表示，曼哈頓華埠 的提前投票站，首日投票人數明顯較往年的提前投票日還多，約增加一倍多。

位於華埠麥地臣街(Madison St.)50號的提前投票站協調員Sheree Draft表示，她去年也在同一個提前投票站擔任義工，相比之下，今年初選提前投票首日，前來投票的選民明顯比去年還要多。

她說，該提前投票站從上午9時開門，截至下午3時30分，已有65名選民前來投票，相比去年同日的30人，「已經增加了一倍多」。

根據觀察發現，選民中以亞裔投票者較多，其他膚色的面孔也不少；Draft說，「通常提前投票期間，投票的人數都不會太多，選民們傾向於在正式投票日才來投票，由於當天是周六，人們都跟家人外出遊玩了，或許對投票的積極性不那麼高。」

剛投完票的華人 張先生表示，自己今天有時間，於是特別前來投票，「因為我要支持第一選區的市議員參選人李翠珊(Susan Lee)，華人支持華人，有華人面孔出來選舉，當然要更積極支持。」

他認為，現任市議員馬泰(Christopher Marte)做的也沒有什麼問題，但身為華人選民，他更期待華埠能夠選出一名華人市議員，「我們還是想看到更多華人面孔參政議政，為華人發出自己的聲音」。

張先生說，自己自1975年起就住在華埠，這麼多年看到社區的進步，心裡很是欣慰，「但不得不承認，疫情之後社區的治安、經濟、環境都每況愈下，雖然現在解封了，人流量回歸了，但還是和疫情前有很大差距。」他希望，選出的市議員能夠關注住房、治安和生活成本問題，將華埠建設得愈來愈好。

在提前投票站則有不少參選人的助選團繼續拉票，其中以馬泰的聲援者最多；華埠的街頭，隨處可見馬泰、李翠珊、張秀雅(Ursila Jung)的競選海報。