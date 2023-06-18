我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

初選提前投票首日 華埠投票站人數倍增

記者張心／紐約報導
今年初選提前投票首日，前來投票的選民比去年要多不少。(記者張心／攝影)
今年初選提前投票首日，前來投票的選民比去年要多不少。(記者張心／攝影)

紐約市民主黨初選提前投票於17日展開，由於今年三區華社市議員選情激烈，根據協調員表示，曼哈頓華埠的提前投票站，首日投票人數明顯較往年的提前投票日還多，約增加一倍多。

位於華埠麥地臣街(Madison St.)50號的提前投票站協調員Sheree Draft表示，她去年也在同一個提前投票站擔任義工，相比之下，今年初選提前投票首日，前來投票的選民明顯比去年還要多。

她說，該提前投票站從上午9時開門，截至下午3時30分，已有65名選民前來投票，相比去年同日的30人，「已經增加了一倍多」。

根據觀察發現，選民中以亞裔投票者較多，其他膚色的面孔也不少；Draft說，「通常提前投票期間，投票的人數都不會太多，選民們傾向於在正式投票日才來投票，由於當天是周六，人們都跟家人外出遊玩了，或許對投票的積極性不那麼高。」

剛投完票的華人張先生表示，自己今天有時間，於是特別前來投票，「因為我要支持第一選區的市議員參選人李翠珊(Susan Lee)，華人支持華人，有華人面孔出來選舉，當然要更積極支持。」

他認為，現任市議員馬泰(Christopher Marte)做的也沒有什麼問題，但身為華人選民，他更期待華埠能夠選出一名華人市議員，「我們還是想看到更多華人面孔參政議政，為華人發出自己的聲音」。

張先生說，自己自1975年起就住在華埠，這麼多年看到社區的進步，心裡很是欣慰，「但不得不承認，疫情之後社區的治安、經濟、環境都每況愈下，雖然現在解封了，人流量回歸了，但還是和疫情前有很大差距。」他希望，選出的市議員能夠關注住房、治安和生活成本問題，將華埠建設得愈來愈好。

在提前投票站則有不少參選人的助選團繼續拉票，其中以馬泰的聲援者最多；華埠的街頭，隨處可見馬泰、李翠珊、張秀雅(Ursila Jung)的競選海報。

然而除了支持的聲音，在東百老匯美國郵政局(USPS)前，也有馬泰的反對者租了一輛大型卡車，在車載屏幕上循環播放著「馬泰不能令你們安全」(Christopher Marte Won't Keep You Safe)、「你的市議員想削減警察開支」(Your City Council Member Wants To Defund The Police)等標語，吸引著路人的注意。

紐約市市議員初選提前投票於17日開始，曼哈頓華埠市議員選情熱烈。(記者張心／攝影...
紐約市市議員初選提前投票於17日開始，曼哈頓華埠市議員選情熱烈。(記者張心／攝影)
紐約市市議員初選提前投票於17日開始，曼哈頓華埠市議員選情熱烈。(記者張心／攝影...
紐約市市議員初選提前投票於17日開始，曼哈頓華埠市議員選情熱烈。(記者張心／攝影)
投票站外雲集不少助選團，尤其以馬泰的支持者最多。(記者張心／攝影)
投票站外雲集不少助選團，尤其以馬泰的支持者最多。(記者張心／攝影)
東百老匯一輛大型卡車的車載屏幕上，循環播放著反對馬泰的廣告。(記者張心／攝影)
東百老匯一輛大型卡車的車載屏幕上，循環播放著反對馬泰的廣告。(記者張心／攝影)
投票站外雲集不少助選團，尤其以馬泰的支持者最多。(記者張心／攝影)
投票站外雲集不少助選團，尤其以馬泰的支持者最多。(記者張心／攝影)
投票站外雲集不少助選團，李翠珊的支持者向路人分發競選海報。(記者張心／攝影)
投票站外雲集不少助選團，李翠珊的支持者向路人分發競選海報。(記者張心／攝影)
華埠的街頭巷陌張隨處可見馬泰、李翠珊、張秀雅的競選海報。(記者張心／攝影)
華埠的街頭巷陌張隨處可見馬泰、李翠珊、張秀雅的競選海報。(記者張心／攝影)
東百老匯一輛大型卡車的車載屏幕上，循環播放著反對馬泰的廣告。(記者張心／攝影)
東百老匯一輛大型卡車的車載屏幕上，循環播放著反對馬泰的廣告。(記者張心／攝影)

投票 華人 華埠

上一則

福建公所提議 東百老匯開夜市街

下一則

曼哈頓地鐵車廂 男子遭刺身亡

延伸閱讀

于金山、李艷娟 勝選華埠民主黨區領袖

于金山、李艷娟 勝選華埠民主黨區領袖
柏路重開？ 華埠民眾意見分歧

柏路重開？ 華埠民眾意見分歧
華埠商改區暑假閱讀季 數百書籍任選

華埠商改區暑假閱讀季 數百書籍任選
華埠信息亭開啟暑假閱讀季 數百種中文書等你來選

華埠信息亭開啟暑假閱讀季 數百種中文書等你來選
戶外餐棚 被指華埠鼠患源頭

戶外餐棚 被指華埠鼠患源頭

熱門新聞

Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25
警方正通緝該名涉嫌猥褻華裔女子的色狼。(市警提供)

紐約地鐵站猥褻華女還搧她耳光 男遭通緝

2023-06-16 12:38

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂