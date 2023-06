初選提前投票首日 華埠投票站人數倍增

今年初選提前投票首日,前來投票的選民比去年要多不少。(記者張心/攝影)

紐約市民主黨初選提前投票 於17日展開,由於今年三區華社市議員選情激烈,根據協調員表示,曼哈頓華埠 的提前投票站,首日投票人數明顯較往年的提前投票日還多,約增加一倍多。

位於華埠麥地臣街(Madison St.)50號的提前投票站協調員Sheree Draft表示,她去年也在同一個提前投票站擔任義工,相比之下,今年初選提前投票首日,前來投票的選民明顯比去年還要多。

她說,該提前投票站從上午9時開門,截至下午3時30分,已有65名選民前來投票,相比去年同日的30人,「已經增加了一倍多」。

根據觀察發現,選民中以亞裔投票者較多,其他膚色的面孔也不少;Draft說,「通常提前投票期間,投票的人數都不會太多,選民們傾向於在正式投票日才來投票,由於當天是周六,人們都跟家人外出遊玩了,或許對投票的積極性不那麼高。」

剛投完票的華人 張先生表示,自己今天有時間,於是特別前來投票,「因為我要支持第一選區的市議員參選人李翠珊(Susan Lee),華人支持華人,有華人面孔出來選舉,當然要更積極支持。」

他認為,現任市議員馬泰(Christopher Marte)做的也沒有什麼問題,但身為華人選民,他更期待華埠能夠選出一名華人市議員,「我們還是想看到更多華人面孔參政議政,為華人發出自己的聲音」。

張先生說,自己自1975年起就住在華埠,這麼多年看到社區的進步,心裡很是欣慰,「但不得不承認,疫情之後社區的治安、經濟、環境都每況愈下,雖然現在解封了,人流量回歸了,但還是和疫情前有很大差距。」他希望,選出的市議員能夠關注住房、治安和生活成本問題,將華埠建設得愈來愈好。

在提前投票站則有不少參選人的助選團繼續拉票,其中以馬泰的聲援者最多;華埠的街頭,隨處可見馬泰、李翠珊、張秀雅(Ursila Jung)的競選海報。