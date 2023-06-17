于金山、李艷娟 勝選華埠民主黨區領袖

于金山(前排中)宣布成功連任民主黨第65區區領袖。(記者許君達／攝影)

現任民主黨 第65區區領袖于金山，近日在位於曼哈頓華埠 的競選總部宣布連任成功，與搭檔李艷娟，將在未來兩年內擔任黨代表，負責向黨內高層傳遞基層聲音，並盡力擴大登記選民群體。

于金山曾任紐約中華公所主席，現為中華公所及美東聯成公所顧問、紐約中華總商會董事。他在華埠從事社區組織工作將近50年，從1970年代起，他就積極投身爭取華裔工人受雇孔子大廈工程、抗議警察對亞裔不公等社會運動中，直到近年來，他依舊活躍在反建監獄及遊民所、爭取柏路(Park Row)改造計畫等社區事務。

于金山感謝競選團隊義工，強調勝選並非結束，而是新工作周期的開始。他說，黨代表是無薪的義務職位，主要向上反映基層黨員民意、參與推舉區級法官、代表選區投票 決定黨內推舉州長、主計長、檢察長等重要職位的人選。

于金山表示，由於在紐約，民主黨一黨獨大，難以形成黨外制約，因此若華人要想有力量，首先就要在民主黨內有力量。

民主黨黨代表選舉，原應在27日(周二)的初選日進行，不過由於唯一的競爭對手，因未能收集到足夠的連署被取消參選資格，由于金山和李艷娟提前宣布勝選。不過于金山也繼續呼籲，所有登記選民都應踴躍參與投票。

在競選期間，位於東百老匯88號怡東商場153室的競選總部，于金山表示將會繼續留用，作為黨代表辦公室，一周六天為選民提供服務。據了解，由於夏天到來、室內悶熱，辦公室還添置了空調，以便為選民和義工提供更舒適的環境。