5共和黨市議員參選人 分享政見盼支持

五名候選人白育青(左二起)、陳錦良、周國東、拉貝拉、丘海倫介紹政見。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約基督教華人 同工會近日在皇后區可樂娜舉辦針對華人社區的政見說明會，五位共和黨籍市議會參選人，在丘放河牧師主持以及顧奇偉牧師傳譯下，介紹各自政見及如何促進並幫助選區中的華人群體權益。

與會者分別為參選皇后區法拉盛 的第20選區參選人白育青、陳錦良、參選貝賽與新鮮草原等地的第23選區周國東、參選布碌崙(布魯克林)8大道與班森賀的第43選區拉貝拉(Vito LaBella)，以及參選曼哈頓華埠與下東城的第一選區丘海倫。

針對競選的主要政綱以及如何保障社區中的華人權益，白育青表示，他八歲由台灣赴美，後創立會計所，專注為小企業提供稅務準備和指導，工作之餘也期回饋社區，為更多人提供企業家的培訓，致力創建多語言服務中心，爭取免費技術應用培訓，也從教育 上推廣華人的傳統理念。

陳錦良介紹，他在2004年底來到美國後，曾創立多個居民聯盟，在大學點抗建遊民所。社區治安每況愈下，呼籲在法拉盛增派警力，維護優質教育，改善交通，也倡導以教育下手來賦權下一代，更積極地參政議政，以在華社普及有哪些權益及如何爭取。

周國東表示，來美上大學後便留下工作，在社區作外展工作已逾15年，紐約已經偏離常識，而共和黨專注教育、治安、社會安全的理念，與華人價值觀非常相近，精力應放在促進在當地經濟及治安，保證家門前有執勤警，無搶案劫案，也非設立過多的遊民所。同時保證社會保障公平公正分配，回報辛勤工作的居民。

拉貝拉說，在市警局任職32年，後成為中學家長教師會主席(PTA)，華人經常成為仇恨犯罪目標，應遣派更多警力，並全力逮捕及起訴仇恨犯罪，美中關係緊張，也影響當地華社，應聆聽社區需求，尊重社區特色，以日落公園的無證擺攤為例，聆聽居民意見解決問題同時，也應納入為求生計的小販們的意見。

丘海倫表示，她是紐約市Mamre在線基督教堂的主任牧師，華人的訴求和權益，自己及下一代的生活，都與投票掛鉤，明年市議會或討論或將通過賣淫合法化、設立更多合法化大麻及菸店、設立吸毒中心、學校和醫院是否在未經父母同意情況下進行跨性別醫療手術等議題，這些需要市議會有強有力與明確的領導。