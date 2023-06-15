5共和黨市議員參選人 分享政見盼支持
紐約基督教華人同工會近日在皇后區可樂娜舉辦針對華人社區的政見說明會，五位共和黨籍市議會參選人，在丘放河牧師主持以及顧奇偉牧師傳譯下，介紹各自政見及如何促進並幫助選區中的華人群體權益。
與會者分別為參選皇后區法拉盛的第20選區參選人白育青、陳錦良、參選貝賽與新鮮草原等地的第23選區周國東、參選布碌崙(布魯克林)8大道與班森賀的第43選區拉貝拉(Vito LaBella)，以及參選曼哈頓華埠與下東城的第一選區丘海倫。
針對競選的主要政綱以及如何保障社區中的華人權益，白育青表示，他八歲由台灣赴美，後創立會計所，專注為小企業提供稅務準備和指導，工作之餘也期回饋社區，為更多人提供企業家的培訓，致力創建多語言服務中心，爭取免費技術應用培訓，也從教育上推廣華人的傳統理念。
陳錦良介紹，他在2004年底來到美國後，曾創立多個居民聯盟，在大學點抗建遊民所。社區治安每況愈下，呼籲在法拉盛增派警力，維護優質教育，改善交通，也倡導以教育下手來賦權下一代，更積極地參政議政，以在華社普及有哪些權益及如何爭取。
周國東表示，來美上大學後便留下工作，在社區作外展工作已逾15年，紐約已經偏離常識，而共和黨專注教育、治安、社會安全的理念，與華人價值觀非常相近，精力應放在促進在當地經濟及治安，保證家門前有執勤警，無搶案劫案，也非設立過多的遊民所。同時保證社會保障公平公正分配，回報辛勤工作的居民。
拉貝拉說，在市警局任職32年，後成為中學家長教師會主席(PTA)，華人經常成為仇恨犯罪目標，應遣派更多警力，並全力逮捕及起訴仇恨犯罪，美中關係緊張，也影響當地華社，應聆聽社區需求，尊重社區特色，以日落公園的無證擺攤為例，聆聽居民意見解決問題同時，也應納入為求生計的小販們的意見。
丘海倫表示，她是紐約市Mamre在線基督教堂的主任牧師，華人的訴求和權益，自己及下一代的生活，都與投票掛鉤，明年市議會或討論或將通過賣淫合法化、設立更多合法化大麻及菸店、設立吸毒中心、學校和醫院是否在未經父母同意情況下進行跨性別醫療手術等議題，這些需要市議會有強有力與明確的領導。
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