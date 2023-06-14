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裴成進華社介紹會 關注教育治安議題

記者鄭怡嫣／紐約報導
裴成進(右)13日舉辦華社介紹會。(記者鄭怡嫣/攝影)
裴成進(右)13日舉辦華社介紹會。(記者鄭怡嫣/攝影)

紐約市議會第19選區韓裔參選人裴成進(Christopher S. Bae)，13日舉辦針對華人社區的介紹會，他表示將著重教育及治安議題，選區也更需要能代表亞裔、且能團結各方的領袖。

第19選區包括皇后區貝賽、白石、小頸等亞裔聚居地，有37.6%亞裔人口，此次民主黨初選有三位參選人，勝出者則在11月的普選，對壘現任共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。作為最年輕且唯一一位亞裔，35歲的裴成進表示，自己在貝賽出生長大，仇亞犯罪及言論仍在持續，亞裔人口增長迅速的第19選區也在變得愈加分裂，這也是他決定參選的理由。

裴成進先後就讀布朗士科學高中、州大、以及市立大學法學院，深信公校教育的他也呼籲繼續為下一代投資教育，他主張保留特殊高中以及其他標準化的考試，獲得州參議會市教育委員會主席劉醇逸及教師工會(UFT)的背書。

此前，裴成進曾在皇后區地區檢察官辦事處任職助理檢察官七年，他觀察到，亞裔社區對於司法機構有不信任感，由於語言障礙等也缺乏聯繫，常對推進個案產生猶豫的態度，「這也是為什麼有更多亞裔代表非常重要」，身為紐約亞裔律師協會(AABANY)現董事，他也致力推動有益亞裔社區的立法。

第19選區住房議題受到當地選民普遍關注，裴成進表示，住房安全是優先考慮，不主張大規模、無條件的地下室合法化。此外他也主張延遲推行旨在減少溫室氣體排放的第97號地方法(Local Law 97)，表示該法若在2024年推行，將影響工薪階級改裝設備以符合規定，然而現任卻很難在市議會推動相關的提案，他則有信心團結各方，搭建橋梁。

亞裔 教育 皇后區

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