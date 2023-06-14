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李翠珊參選市議員 殘障權益組織相挺

記者許君達／紐約報導
李翠珊日前拜訪洪門致公堂，聽取社區的需求。(洪門致公堂提供)
李翠珊日前拜訪洪門致公堂，聽取社區的需求。(洪門致公堂提供)

曼哈頓第一選區市議員參選人李翠珊(Susan Lee)，13日獲得殘障人士權益組織「504民主黨人俱樂部」(504 Democratic Club)支持；該組織表示，李翠珊承諾協助殘障工人實現就業公平，並協助結束外界對該族群的歧視，相信若她當選，將可促進市議會及紐約市的包容性。

該組織表示，李翠珊在過去就積極為社區奉獻，並透過行動促進殘障人士的權益；她透過殘障人群的角度審視所有立法和政策問題，使公園、公共建築、交通和住房更方便。

除了504民主黨人俱樂部，目前李翠珊還獲得包括聯合民主黨俱樂部(UDO)、公務員工會District Council 37、市消防官協會(Uniformed Fire Officers Association)等多個組織支持。

日前李翠珊也拜訪位於曼哈頓華埠的紐約洪門致公堂，她表示，自己一直在為華埠的福祉無私奮鬥，社區需要一位真正的代表者。她認為，民意代表應該廣泛聽取社區的需求，而非為了自己的利益而工作。

參加會談的包括洪門致公堂主席李永明、譚錦超、總理李志聯、元老李偉強、監督李庭信，以及金蘭公所主席李炎軒、黃敬文、紐約李氏公所主席李志俠、洪青體育會顧問陳家齡等人。

民主黨 華埠 曼哈頓

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