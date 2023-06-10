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為選民工作 莊文怡獲公民聯盟支持

記者顏潔恩／紐約報導
莊文怡獲得公民聯盟的支持。(本報檔案照)
莊文怡獲得公民聯盟的支持。(本報檔案照)

具有125年歷史、極具影響力的「公民聯盟」(Citizens Union)日前宣布支持名單，在競爭激烈的布碌崙(布魯克林)第43市議員選區中，對參選人莊文怡(Susan Zhuang)參選表示支持。

公民聯盟在聲明中指出，第43選區是一個新創建的選區，旨在反映布碌崙南區的人口結構的變化，並為正在壯大的亞裔社區提供選舉機會。

在民主黨初選中，該聯盟支持莊文怡，主因在於她強調為選民工作、對選區需求有很深的認識，並展現出對公共安全、教育挑戰、語言障礙等問題之間的相互作用和理解。

「公民聯盟的支持基於對參選人的道德操守、小額捐助者基礎和對影響選區居民的最重要問題的理解」，莊文怡說，被選為支持的參選人，深感榮幸和謙卑，「我會努力在政治中推動透明和問責制制度，並為布碌崙南區家庭打造更安全的居住場所、優質教育的學校。」

公民聯盟也公布其他市議員選區的支持參選人，包括曼哈頓第一選區的李翠珊(Susan Lee)、皇后區第26選區的元在熙(Julie Won)，以及第29選區的舒曼琳(Lynn Schulman)。

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