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馬泰拚連任 訪紐約中華公所拉票

記者張心、許君達／紐約報導
馬泰日前在中華公所舉行造勢活動。(記者張心／攝影)
馬泰日前在中華公所舉行造勢活動。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠市議員馬泰(Christopher Marte)日前拜訪紐約中華公所，闡述政見和任內成就，為即將到來的市議員選舉拉票；紐約中華公所主席曾偉康、美東聯成公所主席梁漢本出席。

馬泰表示，自2022年1月上任以來，兌現了選舉時的承諾，幫助華埠居民解決可負擔住房、社區監獄、公園建設、租戶保護等多項問題。「僅在16個月的時間裡，我們已經有了這些成就，如果再給我們兩年，我將繼續帶領華埠走向新的高度。」

市議員馬泰拜訪中華公所闡述政見。(記者張心／攝影)
市議員馬泰拜訪中華公所闡述政見。(記者張心／攝影)

馬泰列舉，將辦公室設立在華埠東百老匯，方便耆老居民快速求助；市議會也通過了由他提出，將農曆新年定為紐約市公眾假期的決議案，提升了亞裔社區的信心和威望；他還為華埠社區爭取到州府的1500萬元撥款，奠定社區未來發展基礎。

市議員馬泰回答現場民眾提問。(記者張心／攝影)
市議員馬泰回答現場民眾提問。(記者張心／攝影)

對於民眾關注的柏路(Park Row)重開問題，馬泰表示，可能在今年底重開，「諸如此類需要華埠繼續抗爭和爭取的議題還有不少，包括社區監獄等等，我們一刻都不能鬆懈。」

市議員馬泰在包厘街造勢。(記者許君達／攝影)
市議員馬泰在包厘街造勢。(記者許君達／攝影)

日前馬泰在包厘街(Bowery)83號門前舉辦競選造勢活動，該樓居民過去面臨逼遷，住戶在期間積極反抗、絕食等，當時馬泰仍是社區活動人士，在抗爭過程中積極奔走、幫忙，還與住戶一同參與了絕食抗議。

此次造勢，他獲得約百名住戶支持，表示馬泰是一個真正「為人民」的民意代表，而不是只為富人服務。

華埠 監獄 亞裔

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