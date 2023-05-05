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第1選區參選人 中華公所政見會

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市第一選區議員競選政見發表會4日在中華公所舉行。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市第一選區議員競選政見發表會4日在中華公所舉行。(記者劉梓祁／攝影)

由公益組織聯合亞美聯盟(UA3)和紐約中華公所聯合組織的紐約市第一選區議員競選政見發表會4日在中華公所舉行，現任市議員馬泰(Christopher Marte)、參選人李翠珊(Susan Lee)和張秀雅(Ursila Jung)出席發表參選政見，對房屋、治安、教育等議題展開討論。

發表會首先提出關於社區治安的問題。馬泰表示，解決安全問題，同時應從衛生基礎設施、學校等方面入手，比如可以防止患有精神疾病的累犯等；他說，公共安全涉及多方面的問題，不僅要防止犯罪，還應該專注在犯罪後發生的影響。

李翠珊認為，措施之一是增設社區警務，與地方警局一同工作，因為如今紐約市正處在心理健康危機中，需要投入更多資金來解決其中的問題，增加人力物力以及支持受害者，並於政府和社區機構合作。張秀雅表示，充分的社會服務可以減少犯罪，例如向低收入群體提供可負擔住房或向遊民提供庇護所等，並確保有心理問題人士及時獲得支援，警察也需要得到充足資金。

在談到住房問題時，馬泰表示，需要監督政府如何使用資金，每個月都會召開會議要求提供最新進展，以保證建造居民能夠使用的設施。李翠珊說，支持政府為公共住房提供充分資金，但同時也需要讓他們承擔應有的責任，市議會的監督工作非常重要，對樓宇軟硬體的維護也非常重要，要確保樓宇局等部門對社區做實事。

張秀雅表示，為政府樓提供資金非常重要，同時還可以利用空置和未使用辦公空間進行適應性住房改造，或修復舊建築使其符合建築標準。

由於華埠近年發生多起大火，談及如何在未來避免類似事故再次發生，張秀雅和李翠珊表示，提供語言服務非常重要，華埠有大量非英語母語移民，同時也是紐市最古老的區域之一，電線非常老舊，無法承受如今的電力容量，建議與消防部門合作並檢查建築物，以及幫助小商家和房東把建築物升級到符合規範的標準。

華埠 紐約市 低收入

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