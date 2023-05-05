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助力學區 張艾麗參選長島大頸教育局董事

記者鄭怡嫣／紐約報導
張艾麗參選長島大頸公校教育局董事。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
張艾麗參選長島大頸公校教育局董事。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島大頸首位也是目前唯一一位華裔公校教育局董事(Board of Education)施駿日前宣布卸任，兩名華裔女性確認參選，其中一名候選人張艾麗4日接受本報專訪，介紹其背景及教育重心，表示將幫助學區繼續保持優勢。

張艾莉20年前移民美國，在大頸居住逾六年，兩位小孩在當地上小學，她從市立大學勃魯克學院會計專業畢業，先後任職世界500強企業及四大會計事務所十餘年，此後為騰出更多時間教育孩子，她進入政府機構負責稅務審計。她是孩子所在小學家長委員會(PTO)、共享決議委員會(SDMC)、學區聯合家長教師委員會(UPTC)一員。

張艾莉表示，在參與學校共享決議委員會時，家長與校方一起在校園活動、課外書選擇等方面作出決策，她認為自己的參與可幫助更多孩子及父母，也想繼續幫助學區保持優勢，留住優質教師，滿足不同學生需求，幫助社區和學校緊密聯繫。

談及自身強項，張艾莉指，自己在私人及公共領域均有任職與管理經驗，並與多元背景與文化的菁英共事，可將領導及溝通等軟性技能等運用在教育董事事務；此外學區每年預算提漲，她也可運用自身財務專長，向更多家長普及提漲原因及預算分配與實質影響。

長島大頸學區為全國最好學區之一，華人家庭聚居，公校教育局董事任期三年，由學區家長投票而產生，此次選舉日為16日早7時至晚10時，投票站地址可在網站https://nb.findmypollplace.com/greatneckufsd/查看，更多訊息請參見：https://www.greatneck.k12.ny.us/。

學區 教育局 長島

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