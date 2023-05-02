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前州參議員卡普蘭參選眾議員 挑戰桑托斯

記者胡聲橋／紐約報導
前州參議員卡普蘭宣布競選第三區國會議員，挑戰桑托斯。(取自卡普蘭推特)
前州參議員卡普蘭宣布競選第三區國會議員，挑戰桑托斯。(取自卡普蘭推特)

前紐約州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)5月1日遞交文件，準備挑戰醜聞纏身的紐約州第三選區國會眾議員桑托斯(George Santos)。卡普蘭是宣布在該選區參選的第三位民主黨人。

現年57歲的卡普蘭是來自大頸(Great Neck)的伊朗裔猶太人，她從小跟隨父母來到美國，曾擔任過兩屆州參議員。去年，她在爭取州議員第三屆任期時失利。

在2022年的中期選舉中，共和黨籍的桑托斯在位於長島的國會第三選區意外獲勝。自那以來，卡普蘭一直在大聲批評滿口謊言的桑托斯。她在去年12月的一次集會上說，「我們整個社區都受到了傷害，我們要求追究責任」。她堅持要求桑托斯辭職，因為他在競選期間就其身世和猶太背景撒謊。

另兩位宣布參選的民主黨人分別是納蘇郡市議員拉法贊(Joshua Lafazan)和聖約翰的法學教授墨菲(William Murphy)。

將於明年改選的國會第三選區的兩黨候選人都還沒有確定。前任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)因為去年參選州長而放棄了第三選區眾議員的位置，到目前為止，仍沒有跡象表明他想重新奪回國會議員的位置。輸給桑托斯的民主黨人齊默爾曼(Robert Zimmerman)也暫時保持觀望。民主黨準備花費4500萬元，推翻紐約州新當選的六名共和黨國會眾議員，桑托斯是民主黨最明確的目標。

因涉嫌非法競選活動、違反聯邦利益沖突法和對一名前工作人員的不當性行為，桑托斯正面臨眾院道德委員會的調查。聯邦檢察官和聯邦選舉委員會也在調查桑托斯2022年的競選活動得到的70萬元個人貸款的可疑來源。

此前，包括納蘇郡共和黨委員會領導人在內的長島大多數著名的共和黨官員都要求桑托斯辭職。不過，桑托斯發誓他不會辭職，他說他將證明兩黨的反對者是錯誤的。

民主黨 眾議員 共和黨

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