市議員第43選區 伍溢文至安良工商總會 闡述政綱

市議員參選人伍溢文拜會安良工商總會，闡述政綱。(伍溢文競選團體提供)

布碌崙 (布魯克林)第43選區市議員民主黨參選人伍溢文(Stanley Ng)近日拜會曼哈頓華埠 紐約安良工商總會，闡述在安全、教育和生活可負擔方面的政綱，並認為自己比其他參選人更了解選區，希望獲得選民支持。

從小在華埠長大的伍溢文，在班森賀戴克高地生活了30多年，他表示，自己是目前參選人中，唯一在南布碌崙度過大部分成人歲月的，也是該選區民主黨參選人中，唯一不屬於任何一個政黨俱樂部的華裔參選人。

持續關注教育問題的伍溢文，在2007年曾因市教育局 將華裔和白人排除在特殊高中一個為期15周的備考課程之外，涉嫌歧視而提出告訴，在進行了三年官司後他獲得勝訴，市政府要支付他的律師費和法庭費用，但他卻只要象徵性的一元。從2018年起，伍溢文組建了一個501C4性質的社團，籌集資金，阻止市府取消SHSAT考試的計畫。

伍溢文表示，將持續推進擇優錄取，為所有學生提供公平的競爭環境，鼓勵學生勤奮學習、精於學術。市政府要充分資助公立學校，讓家長在擇校時有更多更好的選項。

新冠疫情期間，關心社區的伍溢文也在食儲和食物銀行做義工，為低收入者和老年人分發食物，讓他意識到紐約市仍普遍存在的民生問題，許多人負擔不起基本生活，若當選，他提議在43選區設立新的食儲和食物銀行。他還支持降低地稅，其政見的優先事項之一，是讓工薪階層更能夠負擔紐約生活。