我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

市議員第43選區 伍溢文至安良工商總會 闡述政綱

記者胡聲橋／紐約報導
市議員參選人伍溢文拜會安良工商總會，闡述政綱。(伍溢文競選團體提供)
市議員參選人伍溢文拜會安良工商總會，闡述政綱。(伍溢文競選團體提供)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員民主黨參選人伍溢文(Stanley Ng)近日拜會曼哈頓華埠紐約安良工商總會，闡述在安全、教育和生活可負擔方面的政綱，並認為自己比其他參選人更了解選區，希望獲得選民支持。

從小在華埠長大的伍溢文，在班森賀戴克高地生活了30多年，他表示，自己是目前參選人中，唯一在南布碌崙度過大部分成人歲月的，也是該選區民主黨參選人中，唯一不屬於任何一個政黨俱樂部的華裔參選人。

持續關注教育問題的伍溢文，在2007年曾因市教育局將華裔和白人排除在特殊高中一個為期15周的備考課程之外，涉嫌歧視而提出告訴，在進行了三年官司後他獲得勝訴，市政府要支付他的律師費和法庭費用，但他卻只要象徵性的一元。從2018年起，伍溢文組建了一個501C4性質的社團，籌集資金，阻止市府取消SHSAT考試的計畫。

伍溢文表示，將持續推進擇優錄取，為所有學生提供公平的競爭環境，鼓勵學生勤奮學習、精於學術。市政府要充分資助公立學校，讓家長在擇校時有更多更好的選項。

新冠疫情期間，關心社區的伍溢文也在食儲和食物銀行做義工，為低收入者和老年人分發食物，讓他意識到紐約市仍普遍存在的民生問題，許多人負擔不起基本生活，若當選，他提議在43選區設立新的食儲和食物銀行。他還支持降低地稅，其政見的優先事項之一，是讓工薪階層更能夠負擔紐約生活。

教育局 華埠 布碌崙

上一則

皇后區一酒莊遭噴塗仇亞言論 市警仇恨犯罪小組介入

下一則

又見仇亞犯罪 女遭吐口水、酒莊被噴漆

延伸閱讀

曼哈頓華埠首場「社區安全意識宣傳會」 5/6舉行

曼哈頓華埠首場「社區安全意識宣傳會」 5/6舉行
北卡選區重劃違州憲？高院共和黨籍法官推翻之前裁決

北卡選區重劃違州憲？高院共和黨籍法官推翻之前裁決
饒影凡選加州參議員 主打嚴控槍枝

饒影凡選加州參議員 主打嚴控槍枝
優越健保VillageCareMAX 關懷社區　提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚

優越健保VillageCareMAX 關懷社區　提供聯邦保健綜合優選計劃 福利豐厚
布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走

布碌崙南區華社搶車頻傳…女坐副駕 險連車帶人被劫走

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
江女士碰到惡房客，屋內一片狼藉。(記者高雲兒／攝影)

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

2023-04-26 06:49
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
市議員紀思庭建議試點「浮動比例罰款」制度。(取自DOT推特)

紐約市違規停車 擬採「日薪罰款」富人恐罰更重

2023-04-28 07:44

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童