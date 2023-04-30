州眾議員鄭永佳新辦公室 落腳漢密爾頓社區

布碌崙第49選區州眾議員鄭永佳公布選民服務辦公室地址。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)第49選區州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)目前已就任四個多月，經過長期的考量並尋找合適的地點，新的辦公室地點終於選定，該辦公室近日舉辦開幕儀式，宣布辦公室設在漢密爾頓(Fort Hamiton)社區，民眾若有問題，可向辦公室洽詢。

鄭永佳的選區包括日落公園8大道、貝瑞吉等擁有大量華人 的社區，自他上任以來，很多華人就民生問題、詐騙情況向其辦公室求助，至今至少超過百人；當日開幕儀式上，除有舞獅表演助興外，還有猶太牧師在現場為他進行祈禱儀式，共和黨多名民選官員、華人支持者則出席祝賀。

鄭永佳說，經過了長久的籌備，終於有了選區服務站，將所有職員介紹給大眾；為所有人服務是他的宗旨，辦公室內有華裔、白人、猶太裔職員，將利用各自的語言優勢幫各族裔的選民解決問題。

當日州眾議員布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)、市議員李凱健親自到場，華人社區代表則有美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、華人聯合會會長陳繼華、美國都斛同鄉會的王偉明和陳偉雄等，布碌崙商會代表也出席，獻上祝福。

鄭永佳說，雖然有許多立法事務要處理，他大部分時間將會在州府，但若有任何民生問題，可到辦公室反映，職員將會轉述並協助民眾尋找解決方案；鄭永佳辦公室地址為漢密爾頓6905號，電話號碼為(718)236-1764。