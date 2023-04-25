我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

第43選區 伍溢文參選市議員 陳倩雯到場支持

記者胡聲橋／紐約報導
第43選區市議員參選人伍溢文舉行記者會，啟動競選活動。(記者胡聲橋 / 攝影)
第43選區市議員參選人伍溢文舉行記者會，啟動競選活動。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員民主黨參選人伍溢文(Stanley Ng)24日啟動競選活動，前市議員陳倩雯到場支持；他表示，維護社區安全、改善教育、降低民眾生活負擔是他的三大目標。

伍溢文及其競選團隊24日在班森賀舉行記者會，他表示自己已獲得了足夠多的連署簽名，因此他的名字已有資格登上6月初選的選票，因此正式啟動競選活動。

伍溢文介紹，自己祖籍廣東台山，他的祖輩1880年在加州淘金潮中移民美國，到他已經是第五代；他表示，自己在班森賀和戴克高地(Dyker Heights)生活了30多年，養育了3個子女，可以說對第43選區是最知根知底的。

伍溢文介紹了自己的三部分政綱，首先是社區安全，每個人都應該在家裡、街道、學校和工作場所感到安全；其次是卓越的教育，每個學生都理應獲得高質量的教育和成功的機會；第三是能讓民眾負擔得起日常開銷，每一個家庭都應該能買得起充足的食物、付得起房租、能支付醫療保險

到場支持的陳倩雯曾是首位代表華埠當選市議員的華裔女性，她說，自己認識伍溢文多年，也與他一起合作過，知道他是一位樂於為社區奉獻，認真負責的人。她認為，伍溢文會成為一名合格的市議員，為社區發聲，為社區造福。

參加這次記者會的穆斯林社區代表稱讚了伍溢文在新冠疫情期間，不顧危險，為社區分發食物的經歷；而猶太社區的代表則對他關心社區安全，參加社區巡邏隊，並向猶太社區取經的經歷記憶猶新。美國都斛同鄉會會長王偉明、沖蔞同鄉會會長麥德森等華社代表也參加了這次記者會，支持伍溢文。

教育 猶太 醫療保險

上一則

北美格力分享空調維護知識 與政府機構合作共創減排節能福利

下一則

紐約客談／社團背書參選人 當心觸法

延伸閱讀

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近
華男突患惡疾 連江同鄉募捐

華男突患惡疾 連江同鄉募捐
亞太裔傳統文化大遊行 社區響應積極

亞太裔傳統文化大遊行 社區響應積極
阿罕布拉市首位女警長 5月退休

阿罕布拉市首位女警長 5月退休
瑪麗奧聘華裔社區聯絡人 通曉多語言

瑪麗奧聘華裔社區聯絡人 通曉多語言

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
(影片截圖)

停車糾紛 紐約布魯克林8大道2華裔當街持械鬥毆

2023-04-24 21:57
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30
華勒斯(Lahavah Wallace)減掉了體重，卻面臨告訴。(截自CBS)

紐約婦人接受減肥手術後遭診所控告並求償萬餘元

2023-04-19 11:19
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅