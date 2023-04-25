第43選區 伍溢文參選市議員 陳倩雯到場支持

第43選區市議員參選人伍溢文舉行記者會，啟動競選活動。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)第43選區市議員民主黨參選人伍溢文(Stanley Ng)24日啟動競選活動，前市議員陳倩雯到場支持；他表示，維護社區安全、改善教育 、降低民眾生活負擔是他的三大目標。

伍溢文及其競選團隊24日在班森賀舉行記者會，他表示自己已獲得了足夠多的連署簽名，因此他的名字已有資格登上6月初選的選票，因此正式啟動競選活動。

伍溢文介紹，自己祖籍廣東台山，他的祖輩1880年在加州淘金潮中移民美國，到他已經是第五代；他表示，自己在班森賀和戴克高地(Dyker Heights)生活了30多年，養育了3個子女，可以說對第43選區是最知根知底的。

伍溢文介紹了自己的三部分政綱，首先是社區安全，每個人都應該在家裡、街道、學校和工作場所感到安全；其次是卓越的教育，每個學生都理應獲得高質量的教育和成功的機會；第三是能讓民眾負擔得起日常開銷，每一個家庭都應該能買得起充足的食物、付得起房租、能支付醫療保險 。

到場支持的陳倩雯曾是首位代表華埠當選市議員的華裔女性，她說，自己認識伍溢文多年，也與他一起合作過，知道他是一位樂於為社區奉獻，認真負責的人。她認為，伍溢文會成為一名合格的市議員，為社區發聲，為社區造福。

參加這次記者會的穆斯林社區代表稱讚了伍溢文在新冠疫情期間，不顧危險，為社區分發食物的經歷；而猶太 社區的代表則對他關心社區安全，參加社區巡邏隊，並向猶太社區取經的經歷記憶猶新。美國都斛同鄉會會長王偉明、沖蔞同鄉會會長麥德森等華社代表也參加了這次記者會，支持伍溢文。