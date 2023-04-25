皇后區檢察官凱茲拚連任 凱辛納民主黨俱樂部背書

凱辛納民主黨俱樂部於24日舉辦背書皇后區檢察官凱茲連任的活動。(記者高雲兒／攝影)

由亞裔 成立的凱辛納民主黨俱樂部(Kissena Democratic Club)24日舉辦疫情後首場背書活動，支持皇后區檢察官 凱茲(Melinda Katz)連任；俱樂部肯定她對亞裔社區的貢獻，並期待於她再接再厲；凱茲表示，將在槍枝管控、公共安全、青少年教育等方面做出努力。

曾任紐約州眾議員、市議員與皇后區區長的凱茲目前尋求連任皇后區檢察官；她在24日的背書活動上強調，自己作為檢察官，將繼續解決槍枝問題，尤其是青少年槍枝問題，但最重要的不是逮捕，而是教育，因此她也積極參與各式青少年活動，「有人問我為什麼，因為我不想這些孩子見到我的第一眼是逮捕他們」。

對於小商家的安全問題，她稱「非法侵入商家通知」(Merchants Trespass Notice)正在實施中，還表示將繼續打擊仇恨犯罪；對於在場支持她的華裔俱樂部成員，她表示每次去參加華人活動都感到親切，「因為我們在皇后區共同成長」。

主席鄭煥棟表示，這是疫情後俱樂部主辦的第一個背書活動，期待凱茲在安全上做出更多舉措；俱樂部創始人杜彼得表示，在凱茲任檢察官的四年里，顯而易見地見到凱茲在槍枝方面施加的壓力。他稱，凱茲關心社區，關心亞裔，而且長期生活在此，也在此有多年的執政經驗，對皇后區有很深的了解；他表示，凱茲的成績既然有目共睹，俱樂部就將繼續為她背書，並相信隨著時間的推移，她會更加了解亞裔社區。