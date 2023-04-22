布碌崙檢察官蔣莎樂拚連任 華社助籌款

布碌崙華人日前為蔣莎樂在8大道舉辦籌款會。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)地區檢察官 蔣莎樂(Eric Gonzalez)將於明年競選連任，8大道的華人 支持者日前舉辦籌款會，許多華裔社區人士；認識蔣莎樂已久的支持者表示，目睹他為華社安全做的努力，並在司法上追求正義，將全力支持連任。

前布碌崙地區檢察官湯普森(Ken Thompson)在2017年去世，時任副檢察官的蔣莎樂替任，並於2021年競選連任時當選，本屆任期將於明年結束，為爭取連任，蔣莎樂目前已展開競選活動，表示有信心獲得華人等各族裔選民支持。

蔣莎樂表示，他當選後的目標之一，是增進地檢辦公室的族裔多元化，廣招亞裔 律師任助理檢察官；目前該辦公室的500名職員，有40人為華裔、韓裔、日裔、印度裔等亞裔，其中15人為主管級別的高層職員，並審理家庭暴力、仇恨犯罪等案。

在上任後，蔣莎樂關注華社議題，包括小商業盜竊到仇恨犯罪等，在疫情爆發前發現仇亞犯罪數量有上升趨勢，該辦公室就成立專門小組，為當時首個成立相關部門的紐約地方檢察官辦公室。

蔣莎樂在出席籌款會時表示，過去兩、三年相當艱難，既要抗議也要打擊犯罪，但期間他仍參加華社活動，包括捐贈食物等；此次競選連任，他也承諾將保障布碌崙居民的安全。

組織該籌款會的亞裔民安隊隊長柳寶枝說，他早在民安隊成立前便結識蔣莎樂，常年看到他為社區安全所做的努力；華人律師莫虎也出席活動，呼籲華人支持。