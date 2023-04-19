紐約客談／預算超期 霍楚遭落井下石

紐約州預算 談判已經超出截止日期近20天，州府和州議會仍在多個問題上爭執不休；無論是保釋改革，還是住房問題，雙方立場的差距仍然較大，達成協議似乎遙遙無期。

不過，20天的預算延期在紐約州歷史上來說並不算長；最長的一次延期發生在2004年，當時預算超期133天，到8月才達成協議，90年代也出現過兩次百天以上的超期。只有在前州長葛謨(Andrew Cuomo)時期的預算談判較為平順，只在2017年出現過一次超期，而且只有八天。

但超期並不是最重要的，從目前的預算談判進程看，最大的問題恐怕在於霍楚 對進步派的軟弱，讓溫和派覺得扭轉紐約州政治生態遙遙無期。

從霍楚一開始提出的政綱來看，她的訴求並不激進；就保釋改革來說，她只是要求通過取消「最低限度」來增加法官設保的自由裁量權，並未如許多溫和派期望的那樣，大幅收緊保釋條例；即便如此，霍楚還是無法如願，還是得繼續妥協，犧牲了把「危險性」作為設保標準的條件，簡直荒謬。

去年，霍楚也因保釋問題和州議會分歧，導致預算談判超期；由此可見，霍楚的政治掌控力不佳；去年，她還提議給州議會漲薪，希望以此換取州議會的支持，豈料州議會得寸進尺，對霍楚得寸進尺，不僅不支持霍楚的政策，而且更史無前例地否決了霍楚的上訴法院首席法官提名，讓州府顏面蕩然無存。

現在，竟然有州議員提案，在預算談判超期期間，暫停給霍楚發薪；不知當初給州議會加薪的霍楚做何感想，是否改反思一下，如何提高自己的政治掌控力。