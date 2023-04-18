紐約客談／偽造簽名非同小可 從政者大忌

第47選區市議員共和黨 參選人拉古薩(Michael Ragusa)上周末突然宣布退選，原因是在征集支持者的連署簽名時，他團隊中有人偽造簽名，而且偽造的是南布碌崙 共和籍州眾議員 布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)的簽名，後者把這事提交給了布碌崙地區檢察官。

這已經不是近年來布碌崙第一起偽造連署簽名的事件，去年就發生過一起，受牽連的還是一名華裔參選人，最後這名參選人也被迫退選了。由此可見，收集連署簽名看來似乎是小事，是實際上卻是一件不可忽視的大事，尤其當你的敵手對你虎視眈眈時，更是絲毫馬虎不得。在參加競選中多說幾句過分宏偉的願景，一般不會有人追究，但簽名卻是實實在在的事情，如果出現假冒，那就是硬傷，是無法虛飾和掩蓋的。

收集連署簽名確實是一件費時費力的事情，收集幾千個簽名並非易事。拉古薩團隊的義工或許以為，同是共和黨人，州眾議員一定會支持拉古薩，所以假冒一下簽名無妨，拉古薩團隊的人同時還假冒了紐約州共和黨委員會成員塞皮亞什維利(David Sepiashvili)的簽名，可能就是出於同一原因。

不過，事實卻證明，這樣做完全是錯誤的，而且錯得愚蠢。拉古薩還宣稱是有人想陷害他才這麼做的。對手陣營的人要偽裝成義工，還要偽造州眾議員的簽名，這聽起來無論如何有點像陰謀論，不太可信，除非有足夠的證據。無論如何，拉古薩發現團隊中有人假冒簽名後，就痛快地宣布退選，避免了和皇后區偽造履歷的桑托斯一樣，在醜聞纏身的情況下當選民代。