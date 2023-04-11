霍楚、詹樂霞促法院 准重繪國會眾議員選區地圖

霍楚及詹樂霞向法院遞交陳詞，呼籲重畫國會眾議員選區地圖。(州長辦公室)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)，近日向約州上訴法院提交一份陳詞，呼籲法官批准重畫2024年國會眾議員 選區地圖。在去年，由民主黨 控制的州議會重畫地圖被判違憲，致使國會初選延期，而最終由特別主事人(Special Master)重繪的地圖，也致使民主黨在選舉中優勢大減。

霍楚與詹樂霞在陳詞中表示，在明年紐約州選出26位國會眾議員前，州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission)有充分的時間重畫選區地圖，根據紐約州上訴法院(New York State Court of Appeals)的法庭文件，委員會曾指去年的選區重畫過程倉促，最終畫出的選區及整個過程「站不住腳」。

霍楚與詹樂霞還說，紐約州憲法明確規定，一個由公眾參與的獨立機構將負責為國會選區繪製地圖，依靠一個不被監督問責、且徵求公眾意見時間又極其有限的過程來重畫選區，既不能保證公眾的參與度，也不能維護他們的利益。特別主事人繪製的選區新地圖是因應去年的國會初選，而不應再延用十年。

通常，紐約州選區重畫獨立委員會負責為州參議員、眾議員、以及國會眾議員選區繪製地圖，然而在2020年人口普查過後，委員會表示無法按照州憲法規定完成選區重畫，改由民主黨控制的州議會重畫地圖。此後，州議會重畫的選區地圖被紐約州上訴法院裁定違憲，鑑於時間緊迫，法院最終任命卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University)研究員塞瓦斯(Jonathan Cervas)擔當選區重畫特別主事人。由塞瓦斯繪製的新地圖，致使民主黨優勢大減，搖擺郡的數量從原地圖的三個增至八個。