紐約客談／5華人逐鹿第43區 考驗選民

兩名共和黨 籍華人 何政傑和譚瑩瑩宣布參選第43區市議員，再加上三名民主黨 參選人，總數達到五人，使原本已經頗為緊張的選情更趨激烈。

去年的選舉，共和黨籍的鄭永佳最終當選第49區州眾議員，連同其他幾位當選的共和黨籍議員，鼓舞南布碌崙(布魯克林)共和黨士氣，共和黨人希望繼續在第43選區攻城掠地。不過，幾位民主黨參選人在社區有更深的背景和經歷，這使共和黨參選人稍處於劣勢。共和黨人將以銳氣比拚民主黨深厚的基礎。

市議員第43選區和州參議員第17選區及州眾議員第49選區的重合度很高，都包括大量華人社區，第43選區的亞裔比率更高達54%，占絕對優勢。因此，2022年發生在後兩個選區激烈的爭奪，估計今年會在第43選區重演。

從五名參選人的政綱看，因為都是華人，對華人核心價值觀的認同使他們在一些基本問題，比如公共安全、教育、養老、小商業等看法趨同。民主黨和共和黨的參選人似乎都有往中間靠的趨勢，如何才能突出，恐怕需參選人有獨特而獲得認同的主張，這需要有對社區的深刻認識，有自己的觀點。

五名參選人都有社區工作的經驗，因此也有在社區的口碑和名聲。是不是踏踏實實為社區服務，盡心盡力為社區辦事，這恐怕也不是宣布參選後，幾句漂亮話就能打動選民。選民心裡有一桿秤，眼睛是雪亮的。

因為華裔參選人眾多，選票顯然會被稀釋，第43選區有54%是亞裔，但也有46%是其他族裔，如何贏得那些選票，需要下力氣思考，也會成為勝負的關鍵之一。