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共和黨參戰 布碌崙4華人角逐市議員

記者顏潔恩／紐約報導
共和黨譚瑩瑩宣布參選第43選區市議員。(競選團隊提供)
共和黨譚瑩瑩宣布參選第43選區市議員。(競選團隊提供)

活躍於布碌崙(布魯克林)華社的教育維權人士、家庭主婦譚瑩瑩(Ying Tan)，23日宣布代表共和黨參選第43選區市議員，成為該選區第四名參選的華人，四大政見包括，打擊犯罪、保留優質教育、爭取長者福利、支持小商家。

31歲的譚瑩瑩，來自廣東台山，2009年到美國留學，結婚後留美，是兩個七歲和三歲孩子的母親，通中、英、廣東話、台山話。2018年起，她為保留特殊高中入學考試、擴展資優班，屢參與維權活動，也協助商家，並到老人中心擔任義工。

譚瑩瑩表示，登記成為選民以來便是共和黨人，因深信該黨維持法紀的理念，其政見以法律和紀律的執行為首務；據班森賀62分局統計，今年重大罪案上升175%，收集參選連署簽名時，發現很多人因擔憂治安、教育品質，離開紐約。

她指，市府勿再傳遞錯誤信息，應確保歹徒人接受法律制裁，挽救警察流失，增加警察工資，聘請回已離職者，最重要的是解除警察的枷鎖，給予尊重和保護。

「我是『執行者』，少說話、多做事」譚瑩瑩說，華人常生活在自己的圈子，對主流消息掌握有限，例如詐騙、面對暴力如何自保、申請福利的方法等，過去她在社區舉辦相關活動，現在希望參政提供更多幫助。

市議員第43選區參選華人，另有民主黨有松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、以及前學區委員會伍溢文。

市議員第43選區共和黨參選人譚瑩瑩。(競選團隊提供)
市議員第43選區共和黨參選人譚瑩瑩。(競選團隊提供)

警察 教育 華人

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