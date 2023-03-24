李翠珊批華社被邊緣化 馬泰：誤導選民

李翠珊拜訪中華公所，介紹政見。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 第一選區市議員參選人李翠珊(Susan Lee)23日拜訪紐約中華公所，為即將到來的6月初選拜票，稱當前華埠領導者在部分議題上誤導社區，導致居民分化和被邊緣化。

李翠珊表示，兩年前曾以公共安全、優質教育等方面為重點政見，如今發現情況並未改善，是由於華埠現任市議員馬泰(Christopher Marte)在議會沒有足夠話語權，辜負社區基本權利；不僅未對社區遊民 所過多的問題表明立場，也沒有將所提決議推動成法律，是轉移社區所面臨問題的一種策略。

李翠珊認為華埠需要統一的聲音，第一選區理應被更好對待，而不是被人製造障礙分化社區，將會基於合作和建立聯盟來為服務居民，比如推動社區警務，也會嚴格問責，對有不當行為的辦公室成員採取嚴厲措施。

出席者有紐約中華公所主席曾偉康、紐約中華總商會副董事長盧元龍、紐約安良工商總會會長江雋嵐和李氏總分所主席李致俠等，均表示各自僑團仍未決定支持哪位候選人。