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李凱健拚第47選區市議員 首披共和黨戰袍

記者顏潔恩／紐約報導
福克斯(左)宣布背書支持李凱健(右)。(讀者提供)
福克斯(左)宣布背書支持李凱健(右)。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)，今年將以共和黨身分角逐選區重畫後的第47選區市議員，若在初選贏得勝利，將對壘民主黨有利人選、已多次連任成功的紀思庭(Justin Brannan)；在李凱健日前舉辦的籌款晚會中，宣布獲得曾挑戰紀思庭的對手福克斯(Brian Fox)背書。

市議會第47選區原包括班森賀、巴斯海灘(Bath Beach)、康尼島等華人聚集地，在選區重畫後前所未有地發生變化，將貝瑞吉和康尼島結合一起，均爭取連任的李凱健、紀思庭有望狹路相逢；值得關注的是，李凱健是在去年底不滿選區重畫不公才更換黨籍，這次為首次以共和黨身分參選。

李凱健日前舉辦籌款晚會時，指責紀思庭只顧個人利益，並不關心社區事務，對亞裔社區也不上心；去年非營利組織VOCAL-NY領袖鮑威爾(Douglas Powell)在公眾會議中發表反亞裔言論，紀思庭非但發聲支援亞裔，還支持給該組織撥款30萬元。

李凱健對贏得選舉感到勢在必行，認為共和黨的「紅潮」湧現，不只出現在布碌崙南區，更是遍地開花，提倡公共安全、提升生活品質、保證優質教育的理念令人信服。

曾在2021年挑戰紀思庭的政治新手福克斯，當時票數一度領先，最終敗陣卻令人印象深刻；他背書支持李凱健，相信其是最佳的人選，會幫助解決多年來的社區問題。

李凱健將在6月初選面臨不少共和黨人的挑戰，包括前市消防局急救員Michael Ragusa、西語裔社區領袖Avery Pereira、以及公校教師Anna Belfiore，紀思庭也將迎來政治新秀、退伍軍人Anthony Batista Perez的挑戰。

共和黨 亞裔 布碌崙

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