市議員參選人李翠珊拜票 著重安全、教育問題

李翠珊(左三)在中華公所呼籲州府採取措施改善公共安全。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 第一選區市議員參選人李翠珊近日先後拜訪紐約中華公所、紐約李氏總分所，會上呼籲州府改善公共安全，並改變現行司法制度，她還提到目前華埠 社區問題，表示若當選將著重解決華人擔心的安全、教育、營商等議題。

李翠珊日前拜訪中華公所，與中華公所主席曾偉康、聯合民主黨主席司徒仲菁等人同台呼籲。與會者表示，紐約現行的證據開示法規定，檢察官 需要在逮捕後的45天內提供檢控證據，造成案件偵辦壓力，導致一部分輕罪嫌疑人被放棄起訴，這是造成現在司法「旋轉門」的重要原因，使很多慣犯被抓後很快又回到社會上。

李翠珊表示，現在曼哈頓地區大約有60%的輕罪被放棄起訴，而我們需要給檢察官更多的辦案時間，並給予法官更多的裁量權，讓他們在對待慣犯時得以設定更高的保釋門檻。

曾偉康說，大眾不想回到過去檢察官權力過大的時代，但現行法律又對辯護方太有利，司法機關需要找到兩者平衡點；司徒仲菁表示，紐約市現在約有1700名慣犯，犯下了52%的罪行，司法實踐中需要能對這些人有更強力的措施。

李翠珊10日拜訪李氏總分所時則針對華埠社區問題著眼，她表示目前華埠諸多政策過於偏左，並不適合華人，自稱溫和派的她希望能將其矯正；她提到，唯有改善治安才能刺激經濟，而身為移民家庭後代，她也深知教育的重要性。