我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河風暴再襲加州 紐森要求總統發布緊急宣告

出現3票反對、8票棄權 李強當選中國新任總理

市議員參選人李翠珊拜票 著重安全、教育問題

記者許君達、劉梓祁／紐約報導
李翠珊(左三)在中華公所呼籲州府採取措施改善公共安全。(記者許君達／攝影)
李翠珊(左三)在中華公所呼籲州府採取措施改善公共安全。(記者許君達／攝影)

曼哈頓第一選區市議員參選人李翠珊近日先後拜訪紐約中華公所、紐約李氏總分所，會上呼籲州府改善公共安全，並改變現行司法制度，她還提到目前華埠社區問題，表示若當選將著重解決華人擔心的安全、教育、營商等議題。

李翠珊日前拜訪中華公所，與中華公所主席曾偉康、聯合民主黨主席司徒仲菁等人同台呼籲。與會者表示，紐約現行的證據開示法規定，檢察官需要在逮捕後的45天內提供檢控證據，造成案件偵辦壓力，導致一部分輕罪嫌疑人被放棄起訴，這是造成現在司法「旋轉門」的重要原因，使很多慣犯被抓後很快又回到社會上。

李翠珊表示，現在曼哈頓地區大約有60%的輕罪被放棄起訴，而我們需要給檢察官更多的辦案時間，並給予法官更多的裁量權，讓他們在對待慣犯時得以設定更高的保釋門檻。

曾偉康說，大眾不想回到過去檢察官權力過大的時代，但現行法律又對辯護方太有利，司法機關需要找到兩者平衡點；司徒仲菁表示，紐約市現在約有1700名慣犯，犯下了52%的罪行，司法實踐中需要能對這些人有更強力的措施。

李翠珊10日拜訪李氏總分所時則針對華埠社區問題著眼，她表示目前華埠諸多政策過於偏左，並不適合華人，自稱溫和派的她希望能將其矯正；她提到，唯有改善治安才能刺激經濟，而身為移民家庭後代，她也深知教育的重要性。

李氏總分所主席李致俠表示，李翠珊不僅參與反仇亞犯罪，還持續關注遊民收容、監獄改建等爭議問題，相信將可為華埠帶來積極影響；對李翠珊最深刻的印象是她會傾聽，與很多民選官員不同，她會在知曉居民意見後思考和想對策。

李翠珊10日拜訪紐約李氏總分所。(記者劉梓祁／攝影)
李翠珊10日拜訪紐約李氏總分所。(記者劉梓祁／攝影)
李翠珊10日拜訪紐約李氏總分所。(記者劉梓祁／攝影)
李翠珊10日拜訪紐約李氏總分所。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 檢察官 曼哈頓

上一則

連搶兩間布碌崙華人網吧 警公布嫌犯照片

下一則

外包維護電梯頻故障 多在曼哈頓地鐵

延伸閱讀

紐約中央公園櫻花提早報到 跟著地圖覓蹤跡

紐約中央公園櫻花提早報到 跟著地圖覓蹤跡
感官體驗、洗滌塵勞 擺脫季節性憂鬱症 紐約理想冥想地

感官體驗、洗滌塵勞 擺脫季節性憂鬱症 紐約理想冥想地
紐約法拉盛購物月起跑 4月1日前消費抽1000元

紐約法拉盛購物月起跑 4月1日前消費抽1000元
FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎

FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎
「自己拍自己」台灣原住民紀錄片影展 3/10起紐約上映

「自己拍自己」台灣原住民紀錄片影展 3/10起紐約上映

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22
劉雯向姍姍來遲的同學招手，他已不是第一次吃自己做的盒飯。(記者張晨╱攝影)

紐約單親媽煮家常味 滿足離家留學生

2023-03-05 18:55

超人氣

更多 >
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入