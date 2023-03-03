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屢出反同言論 帕拉迪諾被移出心理健康委員會

記者和釗宇／紐約報導
市議會通過決議案，去年在推特使用反同性戀用語的共和黨市議員帕拉迪諾，被移出市議會心理健康、殘障和成癮委員會。(記者和釗宇／攝影)
市議會通過決議案，去年在推特使用反同性戀用語的共和黨市議員帕拉迪諾，被移出市議會心理健康、殘障和成癮委員會。(記者和釗宇／攝影)

市議會2日舉行全體會議，通過下設委員會成員變動的決議案；其中，去年在推特上使用反同性戀用語的共和黨市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)被移出市議會心理健康、殘障和成癮委員會(Committee on Mental Health, Disabilities, and Addiction)。

帕拉迪諾去年的同志驕傲月(Pride Month)，在推特上抨擊「變裝皇后閱讀時間」(drag story hour)荒誕不經，且多次使用反同性戀用語「groomer」，還給仇恨內容點讚；她在推特上表示，「進步派或許對兒童性誘拐沒問題，但我覺得問題很大，這些事在我任內不會發生。」

帕拉迪諾去年聲稱要對舉辦變裝皇后閱讀時間的學校報復，「任何在我選區內舉辦變裝皇后活動這類墮落活動的學校，是在冒著失去資金的風險。」

市議會以39票贊成、八票反對通過此項人事任免決議案，帕拉迪諾被移出該委員會；所有六名共和黨市議員均投下反對票，包括帕拉迪諾、博萊利(Joseph Borelli)、卡爾(David Carr)、阿里奧拉(Joann Ariola)、韋娜芙(Inna Vernikov)、李凱健(Ari Kagan)，其他兩人則是民主黨保守派霍登(Robert Holden)和葉格(Kalman Yeger)。

市議長歐德思(Adrienne Adams)發言人表示，「歐德思已多次表示，包括反對性少數群體LGBTQIA+在內的任何仇恨和偏見言論，都是令人反感而不可接受；市議會心理健康委員會的成員將確保所有市民的照護和服務，市議會投票將帕拉迪諾移出該委員會，是因為對她是否能包容而平等地，處理市民公共健康和安全需求缺乏信心。」

推特 共和黨 心理健康

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