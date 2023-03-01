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法官駁回亞裔提告 市議員選舉連署照常

記者和釗宇╱紐約報導
亞裔團體提控遭駁回，市議員選舉連署簽名如期啟動。(美聯社)
亞裔團體提控遭駁回，市議員選舉連署簽名如期啟動。(美聯社)

今年市議員競選連署程序2月28日開始，亞裔團體此前因認為紐約市議會選區重畫不公而提訴，要求暫停今年市議會選舉的連署；法庭日前駁回原告的請求，連署將照常啟動。

亞美法律援助處與教育基金此前將市選區重畫委員會以及市級和州級選舉委員會告上法庭，要求政府立即修改重新畫分的選區地圖，並推遲原訂2月28日開始的連署程序。

根據亞美法律援助處與教育基金向紐約州高等法院提出的訴訟，市選區重畫委員會在新的分區中，將皇后區南部里奇蒙丘(Richmond Hill)、南奧松公園(South Ozone Park)等地的亞裔分割，削弱社區內南亞裔選民力量。

曼哈頓高等法院法官斯特羅斯(Leslie Stroth)27日裁決，駁回原告的希望推遲連署程序的請求，連署可照常進行，他決定3月7日就此案舉行聽證；不過，她28日提出動議，表示自己將迴避此案未來的審理，因為她本人也將啟動競選連任；州法庭行政辦公室(New York State Court The Office of Court Administration，簡稱OCA)表示，正在尋找新法官負責此案，並評估此事影響。

亞美法律援助處與教育基金民主項目總監瓦塔瑪拉(Jerry Vattamala)表示，該組織仍然尋求重畫選區，「我們將繼續為社區爭取公平而有效的選舉代表權，這是市憲章的要求。」

由於選區重畫，兩年前才當選的全市51名市議員今年需要重選；市選舉法規定，參選人需籌集至少450個連署簽名，才有資格登上選票；今年初選的連署提交截止日期為4月6日，初選日則為6月27日。

亞裔 教育 紐約市

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