法官駁回亞裔提告 市議員選舉連署照常

亞裔團體提控遭駁回，市議員選舉連署簽名如期啟動。(美聯社)

今年市議員競選連署程序2月28日開始，亞裔 團體此前因認為紐約市 議會選區重畫不公而提訴，要求暫停今年市議會選舉的連署；法庭日前駁回原告的請求，連署將照常啟動。

亞美法律援助處與教育 基金此前將市選區重畫委員會以及市級和州級選舉委員會告上法庭，要求政府立即修改重新畫分的選區地圖，並推遲原訂2月28日開始的連署程序。

根據亞美法律援助處與教育基金向紐約州高等法院提出的訴訟，市選區重畫委員會在新的分區中，將皇后區南部里奇蒙丘(Richmond Hill)、南奧松公園(South Ozone Park)等地的亞裔分割，削弱社區內南亞裔選民力量。

曼哈頓高等法院法官斯特羅斯(Leslie Stroth)27日裁決，駁回原告的希望推遲連署程序的請求，連署可照常進行，他決定3月7日就此案舉行聽證；不過，她28日提出動議，表示自己將迴避此案未來的審理，因為她本人也將啟動競選連任；州法庭行政辦公室(New York State Court The Office of Court Administration，簡稱OCA)表示，正在尋找新法官負責此案，並評估此事影響。

亞美法律援助處與教育基金民主項目總監瓦塔瑪拉(Jerry Vattamala)表示，該組織仍然尋求重畫選區，「我們將繼續為社區爭取公平而有效的選舉代表權，這是市憲章的要求。」

由於選區重畫，兩年前才當選的全市51名市議員今年需要重選；市選舉法規定，參選人需籌集至少450個連署簽名，才有資格登上選票；今年初選的連署提交截止日期為4月6日，初選日則為6月27日。